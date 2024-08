"Otkriva i ko vam je u srcu": UKC RS nabavio najsavremeniji aparat za kardiologiju (FOTO)

Klinika za kardiologiju pri Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci bogatija je za jedan od najsavremenijih uređaja koji će, kako je navedeno, značajno unaprijediti dijagnostiku i preglede u ovoj oblasti.

Izvor: UKC RS

Aparat ima izvrsne karakteristike, a neke od njih su visoka rezolucija slike i softverom koji je potpomognut vještačkom inteligencijom koja će pomoći pri dobijanju više informacija o stanju srčanoog mišića i zalistaka.

U suštini, aparatom će se znatno brže uspostavljati dijagnoze pogotovo kod teško hospitalizovanih pacijenata, a osim ltoga, utjecat će i na precizniju pripremu pacijenata s odjela karidohirurgije.

Tamara Kovačević-Preradović, načelnica Klinike za kardiologiju UKC-a RS pojasnila je da je riječ o aparatu koji je zapravo ultrazvučni pregled srca.

"I to je ubjedljivo najčešća dijagnostička tehnika i procedura koju koristimo u kardiologiji. Ovo je najsavremenija tehnologija na način da nam omogućava precizniju dijagnozu i analizu struktura koje su dosadašnjim tehnologijama do sada bile nejasno definisane. Jedna izuzetno napredna stvar u toj tehnologiji je vještačka inteligencija koja je danas prisutna u svim sferama života i u svim tehnikama i tehnologijama i koja zapravo vidi ono što ljudsko oko ne može primijetiti. To je nama izuzetno važno da što ranije shvatimo šta je nama problem, da ranije započnemo terapije i spasimo ljudske živote. U kontekstu razvoja kardiologije koji je dramatičan posljednjih nekoliko godina, zapravo možemo i preciznije pripremiti pacijente za operacije kako bi one bile što uspješnije", rekla je Kovačević-Preradović.

Izvor: UKC RS

Nikola Šobot, načelnik Klinike za kardiohirurgiju pri UKC-u RS istakao je da se ponosi saradnjom ove klinike sa kardiologijom. Zatim je i on rekao nešto više o aparatu.

"Radi se o najmodernijem apratu na kojem su naši radnici obučeni raditi i što se same kardiohirurgije tiče daje nam mogućnosti da se bolje pripremimo za operacije i što je još važnije pravovremeno možemo uspostaviti dijagnozu kod svih pacijenata koji boluju od kardiovaskularnih bolesti. Samim time imamo veće mogućnosti liječenja i nama omogućava da pružimo što bolju i bržu njegu, odnosno, liječenje. Kroz ovakvu saradnju rađaju se i rezultati o kojima ćemo pričati u narednom periodu. Ovo je jedan od primjera kako dvije klinike sarađuju u UKC-u RS i cilj nam je da razvijamo i ostal e službe, a sve kako bismo što prije i bolje pomogli našim pacijentima", ustvrdio je Šobot.

Generalni direktor UKC-a RS Vlado Đajić poručio je da je ovo još jedna pobjeda ove zdravstvene institucije.

"Uspjeli smo nabaviti aparat koji je u ovom trenutku najbolji u svijetu, ali ono što je još bitno je to da smo uspjeli edukovati naše ljekare da veoma dobro rade na njemu i skraćuju vrijeme pregleda, da postavljaju još bolje dijagnoze i da unaprijeđujemo liječenje naših pacijenata. Moje obećanje kada sam postao generalni direktor, a i danas je da ćemo nastaviti s nabavkom opreme i obrazovanjem kadra", istakao je Đajić koji se poslije s novinarima našalio rekavši da “ovaj aparat otkriva i ko vam je u srcu”.

Dalje je naveo da je aparat kupljen sredstvima UKC-a uz pomoć Vlade i nadležnog ministarstva RS.

“Ti aparati koštaju nekoliko stotina hiljada KM”, dodao je.

Doktorica Kovačević-Preradović je navela da je aparat instaliran prije dva sata te da su već započeli s poslom.

"Već smo pregledali prve pacijente na njemu. I zahvalila bih se direktoru koji podržava naše inicijative jer je struka preporučila da se nabavi jedan ovakav aparat jer su kardiološke bolesti najveći uzročnici smrti. Imamo još inicijativa i trudimo se da imamo najsavremeniju opremu jer naši pacijenti vrijede kao i svaki drugi čovjek u svijetu i Evropi", zaključila je.

(N1/MONDO)