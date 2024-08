Ljeto se ne predaje: RHMZ upozorava na veoma toplo vrijeme do kraja avgusta

Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je upozorenje na visoke temperature i u narednim danima, tačnije do 31. avgusta 2024. godine.

"Vrlo toplo vrijeme nastaviće se do kraja avgusta. Maksimalne temperature u narednom periodu. Naime, od ponedjeljka do subote, tačnije od 26. do 31. avusta očekuje se temperatura od 30°S do 37°C, u višim predjelima od 25°C", navedeno je u biltenu.