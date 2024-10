Saobraćajnica Jablanica - Mostar ponovo prohodna

Nakon sanacionih radova koji su izvedeni na području magistralnog puta M-17 na poplavljenim područjima u Hercegovini, saobraćaj na potezu Jablanica - Mostar u potpunosti je prohodan.

Izvor: Tom Dubravec / CROPIX / imago stock&people / Profimedia

Kako je potvrđeno iz BIHAMK-a, od 15 sati u potpunosti se normalizuje saobraćaj od Jablanice do Mostara.

Svakako, to obuhvata i dio kod Komadinovog vrela gdje je situacija bila i najkritičnija te gdje je došlo i do većeg uništavanja ceste nakon poplava. Ovaj dio je privremeno saniran te će na njemu biti na snazi ograničenje brzine do potpune rekonstrukcije, piše Klix.

S obzirom da je okončana potraga za osobama nestalim u prirodnoj nesreći u Donjoj Jablanici kao i da je upravitelj magistralne ceste osigurao uvjete za odvijanje prometa, Ministarstvo je na prijedlog JP Ceste FBiH donijelo spomenuto Rješenje, rečeno je iz nadležnih službi.

Takođe, iz BIHAMK-a su naveli kako je ukinuto i stanje elementarne nepogode te da su se stekli uslovi za normalizaciju saobraćaja.

"JP Ceste FBiH nastavlja aktivnosti s ciljem potpune rekonstrukcije magistralne ceste i potpune normalizacije prometa", saopšteno je.

(Klix/MONDO)