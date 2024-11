Sarajevo se guši u smogu, izmjerena najveća zagađenost u ovoj godini

Vazduh u Sarajevu večeras je okarakterisan kao opasan, zbog čega je izdato upozorenje da može ostaviti posljedice po cjelokupno stanovništvo.

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Indeks kvaliteta vazduha iznosi 305, podaci su internet stranice "Zrak.ekoakcija".

Najugroženije kategorije stanovništva su trudnice, stara lica i djeca, osobe s respiratornim i srčanim problemima i trebale bi ostati u zatvorenom.

Poslije Sarajeva, mjerenje u 17.00 časova pokazalo je da je vazduh najlošiji u Travniku i sa indeksom kvaliteta 261, okarakterisan je kao vrlo nezdrav.

U Visokom, Zenici i Kaknju vazduh je okarakterisan kao nezdrav, a indeks kvaliteta iznosi 174, odnosno 165 i 156.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.