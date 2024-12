Prevoj Mlinište zatvoren za kamione zbog snijega

Na magistralnom putu Mrkonjić Grad – Glamoč, na prevoju Mliništa, obustavljen je saobraćaj za teretena vozila zbog snijega na kolovozu, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Izvor: AI/Imagen 3

Iz AMS navode da putnička vozila na prevoju Mliništa mogu saobraćati.

Sutra se očekuje oblačno vrijeme uz slabe prolazne padavine i maksimalnu temperaturu od dva do sedam stepeni Celzijusovih.

U višim predjelima od jugozapada ka istoku kiša će povremeno prelaziti u susnježicu i snijeg, dok će tokom jutra ponegdje uz rijeke i po kotlinama biti magla koja će se lokalno i duže zadržati.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha od nula do četiri, dok će maksimalna biti od dva do sedam, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih.

(Srna)