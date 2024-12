Javor o "Autotransportu": Učiniću sve da spasim preduzeće jer može poslovati finansijski isplativo

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor za Mondo je komentarisao aktuelno stanje u preduzeću „Autotransport“ i štrajk radnika. Tvrdi da će učiniti sve što je u njegovoj moći da spasi preduzeće, a da je u budžetu za te namjene izdvojeno 600.000 KM.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Javor je rekao da je od danas imenovan novi v.d. direktora "Autotransport", Aleksandar Tubin. Tubin je na ovoj funkciji zamijenio Igora Miletića (SPS), koji je prethodno podnio ostavku.

Novog direktora zatiču brojni problemi, uključujući generalni štrajk radnika preduzeća koji su najavili i blokadu autobuske stanice u Prijedoru ukoliko do petka, 27. decembra, ne budu ispunjeni svi njihovi zahtjevi. Predsjednik štrajkačkog odbora Milenko Kosić rekao je juče da se radnicima duguje pet plata i doprinosi za 18 mjeseci, i da je ovo treći put u toku godine da obustavljaju rad.

Gradonačenlnik Javor za Mondo je pojasnio da je prije 20-ak dana postignut dogovor da radnici sačekaju sredstva do 10. januara, ali da su u međuvremenu odlučili da pokrenu štrajk, što, kaže, i razumije.

„Dogovorili da ćemo im do kraja godine rebalansom budžeta obezbijediti 200.000 maraka, a do 10. januara 2025. godine ćemo obezbijediti dodatnih 300.000 maraka za plate radnika. Oni su prekinuli štrajk i pristali da sačeklaju do 10. januara. Nakon održane jučerašnje pres konferencije najavili su generalni štrajk i ja ih razumijem, s obzirom da im kasne plate“, rekao je on.

Podsjetio je da „Autotransport“ prije 2021. godine nije imao finansijsku podršku Grada, te da im je za vrijeme proteklog mandata obezbijedio 2,1 milion KM novčanih sredstava.

„Tu smo pokazali volju i brigu prema radnicima i preduzeću, te da nam je cilj da ga spasimo. Zato smo u narednoj godini obezbijedili 600.000 KM sredstava u budžetu namijenjenih za njih što ćemo svakako isplatiti kako smo se dogovorili. Radnicima sam rekao da bi najlakše bilo proglasiti stečaj, ugasiti ili prodati firmu, ali to nije rješenje. Tri godine se borim sa tim i dali smo ogromna sredstva. Očekujem i od radnika saradnju. Rekao sam da svaki njihov štrajk otežava prvenstveno njima situaciju, jer kada ne voze ne dobijaju i prihode, a prijeko su im potrebni“, naveo je Javor.

Rekao je da će sutra na sjednici Skupštine grada Prijedora biti usvojena odluka kojom se garantuje banci da će joj u roku godinu dana biti vraćena sredstva.

„Ovo je problem oko 200.000 maraka kredita. S obzirom da je „Autotransport“ probio rok na kojem su morali imati ta sredstva na računu. Nakon što je Grad uplatio sredstva, banka ih je zadržala, sa pravom jer joj pripadaju. Ono što je prethodno bilo očekivano jeste će se sredstva naći na računu i staviti na raspolaganje. Međutim, bilo je potrebno ispuniti još dokumentacije, sa kojom nas prethodni direktor koji je podnio ostavku nije upoznao. Nije ni znao, jer se nakon podnesene ostavke više tom situacijom nije zanimao. Smatrao je da će to biti po automatizmu, što se nije desilo“, rekao je on.

Autotransport

Izvor: Autotransport

Naveo je da očekuje da se sredstva nađu na računu do petka kada su radnici najavili blokadu autobuske stanice.

„Jedan dio sredstava će odmah otići na plate radnika, a drugi dio za isplatu dobavljačima tačnije za gorivo. Poslije Nove godine dobiće 300.000 KM i očekujemo apsolutno da će saobraćaj biti nesmetan I da će sve linije biti u funkciji", naveo je Javor.

Komentarišući obustavu gradskih linija u Prijedoru, Javor je pojasnio da se one odnose samo na one za koje je zadužen „Autotransport“, a da ostali prevoznici saobraćaju nesmetano.

„Oni voze 30 odsto linija u gradu. Ostalih 70 odsto voze privatnici koje takođe subvencioniše Grad Prijedor. Kada se kaže da je "Autotransport" obustavio saobraćaj, odnosi se samo na tih 30 odsto. Treba se pojasniti, jer kada se objavi ta informacija, misli se da je obustavljen gradski saobraćaj na nivou cijelog grada. Dođe do nesporazuma.“

Poručio je da će pokušati svim sredstvima sa sačuva preduzeće, jer je analizirao situaciju i zaključio da postoji finansijska isplativost. Poručio je da smatra da će donesene mjere uroditi plodom i da da će u narednih godinu dana pratiti situaciju i sumirati stanje u preduzeću.

„U čitavoj BiH od 130 lokalnih zajednica, samo Grad Prijedor i Sarajevo imaju (javna) transportna preduzeća. Niko više nema jer smatraju da je to neisplativo i nemaju finansijske koristi jer preduzeće nije rentabilno i ne može opstati bez podrške grada. Apsolutno smatram da su donesena rješenja dugoročna. Ono što je bitno, a što sam očekivao od prethodnog direktora jeste da napravi reorganizaciju. Mora se vidjeti koji dijelovi firme posluju uredno, a koji ne i koji mogu opstati, a koji ne mogu. Konkretno, imamo turističku agenciju koja je u sklopu Autotransporta, ima dva zaposlena i uvijek je u minusu. Moramo krenuti od nečega. Pokušati vidjeti neki drugi ogranak preduzeća koji se može unaprijediti, a vidjeti da osposobimo i tehnički pregled vozila. To se može uz malo ulaganja osposobiti da donosi prihode. Bavićemo se sa „Autotransportom“ i naredne godine. Ovo je slamka spasa", rekao je on.

Na pitanje koje su to nepravilnosti u preduzeću koje je predao u izvještaju u policiju, Javor kaže da ne bi otkrivao dok ne bude završena istraga.

„To tek treba da se okarakteriše sa nadležnim organima da je neko djelo krivično i koja se mogu iznijetii u javnost a koja ne. S obzirom da je istraga u toku, ne mogu da izlazim u javnost prije nadležnih“, rekao je on.

(MONDO)