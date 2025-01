Prognoza: Toplo i kišovito, upozorenje zbog jakog vjetra

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti toplo i pretežno oblačno sa kišom koja će jutros početi da pada ponegdje u Krajini.

Izvor: Shutterstock

Tokom dana novo jače naoblačenje sa juga premještaće se ka svim krajevima i usloviti novu prolaznu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kiša će u Hercegovini biti obilnija, mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom.

Uveče će doći do djelimičnog razvedravanja na zapadu.

Maksimalna temperatura vazduha od 12 na jugoistoku do 19 ponegdje na sjeveru, u višim predjelima u Hercegovini od osam stepeni Celzijusovih.

Republiku Srpsku danas očekuje jak do olujni vjetar koji će u višim predjelima na zapadu imati udare i preko 80 kilometara na čas, navodi se u upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će u ostalim krajevima imati udare od 40 do 70 kilometara na čas, dok će na području Semebrije i Posavine biti umjeren.

Tokom popodneva vjetar će prvo slabiti na sjeveru i zapadu, a do večeri i u ostalim predjelima.

U Srpskoj i FBiH jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija po pretežno suvim kolovozima, a vozačima se skreće pažnja na povremeno jake udare vjetra, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza Srpske.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

Na putevima na kojima se izvode radovi, privremena signalizacija reguliše saobraćaj i njeno poštovanje je obavezno.

Radovi su aktuelni na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac i Crkvina-Modriča jedan zbog izgradnje auto-puteva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko, zatim na putnom pravcu Dobro Polje-Miljevina, Gradiška–Nova Topola–Klašnice, a u toku je i gradnja tri kružna toka na dionicama Klašnice-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Zbog minerskih radova na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina, u kanjonu rijeke Bistrice, dolaziće do povremene obustave saobraćaja u vremenu između 7.00 i 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača zbog oštećenja mosta saobraća se jednom trakom.

Saobraćaj je zbog radova usporen za putnička vozla u Ljeskovim vodama na regionalnom putu Rudanka-Stanari, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Zabrana saobraćaja zbog opasnosti od pojave klizišta je na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice. Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH je i dalje obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje zbog oštećenja kolovoza.

Na dionici auto-puta Podlugovi-Visoko zbog radova na postavljanju bukobrana na mjestu izvođenja radova u funkciji je preticajna traka. Do završetka radova, do 8.00 do 15.00 časova zatvara se isključni krak za Visoko, smjer Sarajevo-Visoko. Vozači mogu koristiti isključenja Kakanj i Podlugovi.

Zbog radova na magistralnom putu Konjic-Jablanica, kod tunela Crnaja, vozila tokom dana saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Ova teretna vozila preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.

Vozačima se savjetuje oprezna i sporija vožnju, uz napomenuo da je zimska oprema zakonski obavezna.