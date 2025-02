Povodom Sretenja: Izmjena u režimu saobraćaja naredna dva dana u Banjaluci

U centru Banjaluke sutra i u petak, 14. februara, biće obustavljen saobraćaj zbog obilježavanja Dana državnosti Republike Srpske i Dana državnosti Republike Srbije, saopšteno je iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve banjalučke Gradske uprave.

Saobraćaj će biti obustavljen sutra od 16.00 do 21.00 čas u Aleji Svetog Save, na dijelu od Gundulićeve ulice do Bulevara srpske vojske i u petak, 14. februara od 9.00 do 14.00 časova u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać.