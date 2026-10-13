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U BiH rođeno 7,14 odsto više djece nego lani, ali broj umrlih i dalje nadmašuje broj rođenih

U BiH rođeno 7,14 odsto više djece nego lani, ali broj umrlih i dalje nadmašuje broj rođenih

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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U BiH je u prvih šest mjeseci zabilježen negativan prirodni priraštaj, a broj umrlih veći je za 5.964 nego rođenih, podaci su Agencije za statistiku BiH.

BiH i dalje bilježi negativan prirodni priraštaj Izvor: Shutterstock

Za šest mjeseci u BiH je rođeno 11.604 djece, što je za 7,14 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Rođeno je 5.950 dječaka i 5.654 djevojčice.

Umrlo je 17.568 osoba, što je za 3,27 odsto manje nego u istom periodu prošle godine.

Podaci po mjesecima pokazuju da je najmanje djece rođeno u januaru 1.652, a najviše u junu 2.267.

Među umrlima je 8.761 muškarac i 8.807 žena. U prvih šest mjeseci umrlo je i 45 dojenčadi, odnosno djece koja nisu navršila prvu godinu života.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, tokom prvih šest mjeseci sklopljen je 5.921 brak, što je 3,39 odsto manje nego u istom periodu 2025.

Za šest mjeseci je razvedeno 849 brakova, što je za 15,86 odsto manje u odnosu na uporedni period.

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Tagovi

demografija prirodni priraštaj BiH

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