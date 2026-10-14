U budžet FBiH uplaćeno skoro 1,5 miliona KM od oduzete imovine: Agencija upravlja vilom, apartmanima i mašinama

Agencija za upravljanje oduzetom imovinom uplatila je u budžet FBiH skoro 1,5 miliona KM, a upravlja i vilom, apartmanima i radnim mašinama.

Izvor: Ustupljena fotografija, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom uplatila je u budžet Federacije BiH 1.496.674 KM u periodu od 1. oktobra prošle do 1. oktobra ove godine, po osnovu postupaka oduzimanja nezakonito stečene imovine na osnovu pravosnažnih sudskih odluka.

Tokom 2025. i 2026. godine Agenciji je na upravljanje povjerena privremeno oduzeta pokretna i nepokretna imovina višemilionske vrijednosti, saopšteno je iz ove institucije.

Među pokretnom imovinom nalaze se tri motorna vozila, 10 radnih mašina, uključujući šest bagera i četiri traktora s prikolicama, te dva kamiona.

Kada je riječ o nekretninama, Agenciji su na upravljanje povjereni luksuzna vila, poslovno-stambeni objekat površine oko 1.300 kvadratnih metara, pet apartmana, ostava i parking mjesto. Na upravljanju su i značajna finansijska sredstva.

Osim upravljanja privremeno oduzetom imovinom, Agencija nastavlja da sprovodi postupke koji se odnose na upravljanje trajno oduzetim novcem.

Iz ove institucije ističu da se prenosom novca u budžet FBiH obezbjeđuje da imovinska korist stečena izvršenjem krivičnih djela bude oduzeta u skladu sa zakonskim propisima.

Agencija je najavila da će nastaviti aktivnosti na unapređenju sistema upravljanja oduzetom imovinom, jačanju međuinstitucionalne saradnje i efikasnoj primjeni zakona, s ciljem odgovornog postupanja sa imovinom koja joj je povjerena na upravljanje.