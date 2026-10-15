Za vikend promjenjivo vrijeme uz sunčane periode: Nakon prohladnog jutra slijedi lijep i prijatan dan

U Republici Srpskoj za vikend će biti promjenjivo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, te sunčane periode i maksimalnu temperaturu vazduha do 22 stepena Celzijusova, prognoza je Hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Srpskoj će sutra ujutro biti pretežno vedro i hladno, oko rijeka i po kotlinama sa prolaznom maglom, a tokom dana pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Na istoku će biti oblačnije, a samo ponegdje će padati vrlo slaba kiša.

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 13 na istoku do 19 na sjeveru i zapadu, na jugu do 23 stepena Celzijusova.

U subotu, 17. oktobra, biće pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i maksimalnu temperaturu od 13 do 19, na jugu do 22 stepena Celzijusova.

Promjenljivo oblačno uz sunčane periode preovladavaće i u nedjelju, 18. oktobra, sa maksimalnom temperaturom od 14 do 20 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 19. oktobra, biće prijatno toplo i promjenljivo oblačno uz sunčane periode, a na istoku malo svežije i oblačno, ponegdje sa slabom kišom.

Maksimalna temperatura biće od 13 na istoku do 21 stepen Celzijusov na jugu i zapadu.

(Mondo)