Obnova koštala 2,5 miliona KM: Bistrička željeznička stanica zatvorena mjesecima

Bistrička željeznička stanica u Sarajevu, čija je obnova koštala više od dva i po miliona KM, mjesecima je zatvorena, nakon što je vlasnik slastičarnice iz nje iselio i ostavio dug za kiriju oko 40.000 KM.

Izvor: Screenshot/Visitbih.ba

Za sada nema zvaničnih informacija o razlozima zatvaranja objekta, kao ni o tome kada bi bistrička stanica i muzejska postavka "Valter brani Sarajevo", koja se nalazi u njoj, ponovo mogle biti otvorene za posjetioce.

Obnovljena zgrada nekadašnje željezničke stanice Bistrik ponovo je otvorena 6. aprila 2022. godine, a u njoj je potom otvorena i slastičarnica "Mado".

Zgrada željezničke stanice na Bistriku izgrađena je 1906. godine, kada je završena i gradnja Istočne pruge, od Sarajeva do Uvca.

Ukidanjem Istočne pruge 1973. godine, stanična zgrada Bistrik je potpuno izgubila svoj osnovni značaj.

(Srna)