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Ostaje na liječenju: UKC se oglasio o stanju povrijeđenog motocikliste iz Gradiške

Ostaje na liječenju: UKC se oglasio o stanju povrijeđenog motocikliste iz Gradiške

Autor Dušan Volaš
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Motociklista iz Gradiške, koji je teško povrijeđen u udesu sa radnom mašinom u mjestu Brestovčina, stabilnog je zdravstvenog stanja. Iz UKC-a Srpske potvrđeno je da on ostaje na daljem liječenju u Klinici za ortopediju i traumatologiju.

UKC RS Izvor: Slaven Petković - Mondo

Motociklista iz Gradiške čiji su inicijali N.Ć. koji je teško povrijeđen u udesu na magistralnom putu Banjaluka–Gradiška u mjestu Brestovčina stabilnog je zdravstvenog stanja i ostaće na liječenju u Klinici za ortopediju i traumatologiju, rečeno je Srni u Univerzitskom kliničkom centru Republike Srpske.

Iz Policijske uprave Gradiška ranije je saopšteno da je u nezgodi učestvovala i radna mašina marke "ham" kojom je upravljalo lice čiji su inicijali M.P. iz Mrkonjić Grada.

Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška.

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