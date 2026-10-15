Ostaje na liječenju: UKC se oglasio o stanju povrijeđenog motocikliste iz Gradiške

Motociklista iz Gradiške, koji je teško povrijeđen u udesu sa radnom mašinom u mjestu Brestovčina, stabilnog je zdravstvenog stanja. Iz UKC-a Srpske potvrđeno je da on ostaje na daljem liječenju u Klinici za ortopediju i traumatologiju.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Motociklista iz Gradiške čiji su inicijali N.Ć. koji je teško povrijeđen u udesu na magistralnom putu Banjaluka–Gradiška u mjestu Brestovčina stabilnog je zdravstvenog stanja i ostaće na liječenju u Klinici za ortopediju i traumatologiju, rečeno je Srni u Univerzitskom kliničkom centru Republike Srpske.

Iz Policijske uprave Gradiška ranije je saopšteno da je u nezgodi učestvovala i radna mašina marke "ham" kojom je upravljalo lice čiji su inicijali M.P. iz Mrkonjić Grada.

Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška.