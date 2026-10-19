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"Sloboda narodu" u Banjaluci: Tri panel-diskusije o slobodama, ravnopravnosti i budućnosti društva

"Sloboda narodu" u Banjaluci: Tri panel-diskusije o slobodama, ravnopravnosti i budućnosti društva

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Događaj "Sloboda narodu" biće održan u srijedu, 21. oktobra, u Domu omladine u Banjaluci, sa početkom u 14 časova, a program će obuhvatiti tri panel-diskusije posvećene ljudskim pravima, slobodama, ravnopravnosti i budućnosti Bosne i Hercegovine.

Sloboda narodu 21. oktobra u Banjaluci Izvor: Sloboda narodu

Kako su najavili organizatori, u fokusu ovogodišnjeg događaja biće prevencija nasilja nad ženama i femicida, kultura isključivanja i njene posljedice po ostvarivanje osnovnih sloboda, kao i društvene perspektive Bosne i Hercegovine.

Organizatori najavljuju okupljanje predstavnika različitih društvenih oblasti, koji će kroz razgovor i razmjenu mišljenja otvoriti pitanja važna za savremeno društvo.

"Poseban akcenat biće stavljen na zaštitu ljudskih prava, uvažavanje različitosti i podsticanje otvorene javne rasprave o izazovima sa kojima se suočava društvo", navodi se u saopštenju.

Prva panel-diskusija - "Da li se samo zakonima može smanjiti nasilje nad ženama i femicid, šta nam je činiti?" biće održana od 14 do 15 časova. Učesnici su Tanja Vukomanović, poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Amela Bašić Tomić iz Udruženih žena Banjaluka i Zlatan Hrnčić iz Gender centra Federacije BiH. Moderatorka je Ljiljana Smiljanić.

Druga panel-diskusija - "Kultura isključivanja – da li je prisutna u BiH i koliko je opasna za ostvarivanje osnovnih sloboda" trajaće od 15.10 do 16.10 časova. O ovoj temi razgovaraće Danijela Majstorović sa Filološkog fakulteta u Banjaluci, novinarka Anisa Mahmutović i aktivista Zoran Poljašević. Moderatorka je Maja Isović Dobrijević.

Treća panel-diskusija - "Novi ZAVNOBiH – da li i kako Bosna i Hercegovina može naprijed?" biće održana od 16.20 do 17.20 časova. Učesnici su Radomir Nešković, politikolog, Nermina Mujagić sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Danijel Vidović, politikolog. Moderator je Srđan Puhalo.

(Mondo)

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sloboda narodu Banjaluka

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