Diskusija u sklopu festivala "Sloboda narodu" zabranjena u KC Istočno Sarajevo

Panel diskusija diskusiju „Aktivizam i umjetnost“ zakazana za sutra u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo, iznenada je otkazana, iako je organizator događaja blagovremeno sklopio ugovor i korištenje sale platio unaprijed.

Diskusija je trebalo da se održi u sklopu festivala “Sloboda narodu”, koji već godinama organizuje Udruženja građana “Pro Educa” iz Banjaluke.

"Juče je, putem telefonskog poziva, direktor Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo Mladen Janković otkazao dozvolu za korišćenje sale. Rekao je da mu je naređeno, od strane lokalnih političkih moćnika, da zabrani korišćenje prostorija Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo za održavanje pomenute panel diskusije", saopštili su organizatori.

Organizatori festivala, među kojima je i socijalni psiholog Srđan Puhalo, pozvali su reditelje Ademira Kenovića i Marka Misiraču, rokera Seju Seksona i skulptorku Edinu Selesković na razgovor o umjetnosti kao alatu za podizanje svijesti i podsticanje pozitivnih promjena u društvu.

Srđan Puhalo za Srpskainfo kaže da očigledno u Istočnom Sarajevu postoji neko ko je iznad institucija, zakona i ugovora.

"Ko je to, ja ne znam i ne želim, da nagađam. Da li su tom nekom zasmetali gosti, možda ja ili tema diskusije, ili to što je organizator Fondacija “Fridrih Ebert”, ja ne znam, to morate pitati direktora Kulturnog centra", kaže Srđan Puhalo.

Mladen Janković se nije javljao na telefon i nije odgovarao na naše poruke, a u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo su za Srpskainfo rekli da je direktor jedini “ovlašten da daje izjave”.

Organizatori festivala “Sloboda narodu” poručuju da će se panel diskusija ipak održati, na novoj lokaciji o čemu će, kažu, javnost biti blagovremeno obaviještena.

