Prevencija i pregledi mogu spasiti živote: U Srpskoj za godinu dana od raka dojke oboljelo 617 žena

U Republici Srpskoj od raka dojke godišnje oboli više od 600 žena, dok ih 100 izgubi bitku sa ovom bolešću, zbog čega stručnjaci ukazuju da se preventivni pregledi ne smiju odgađati, jer rano otkrivanje znatno povećava mogućnost uspješnog liječenja.

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Podaci Registra za maligne neoplazme pokazuju da je ovo najčešći maligni tumor kod žena Republici Srpskoj i da je broj oboljelih u stalnom porastu.

"Karcinom dojke čini više od 20 odsto svih novodijagnostikovanih slučajeva raka kod žena", rečeno je Srni u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

NAJČEŠĆE OBOLIJEVAJU ŽENE IZNAD PEDESETE GODINE

Specijalista socijalne medicine u Institutu Slađana Branješ izjavila je, povodom mjeseca borbe protiv raka dojke, da je od ukupnog broja umrlih žena od malignih neoplazmi u Republici Srpskoj, karcinom dojke na godišnjem nivou uzrok u oko 17 odsto smrtnih slučajeva.

Ona je navela da je tokom 2023. godine registrovano 617 oboljelih žena, dok ih je 2020. bilo 416.

Iza ovih brojeva, ističe Branješeva, nalaze se žene, njihove porodice i svakodnevne borbe koje počinju onog trenutka kada se suoče sa sumnjom na bolest ili dobiju dijagnozu.

Prema starosnoj strukturi, kaže Branješeva, od raka dojke najčešće obolijevaju žene iznad pedesete godine, ali se može javiti i u tridesetim i četrdesetim.

RANO OTKRIVANJE POVEĆAVA MOGUĆNOST IZLJEČENJA I DO 90 ODSTO

"Rak dojke je najuspješnije liječiti kada se otkrije u ranom stadijumu. Redovni pregledi i pravovremeno otkrivanje promjena omogućavaju postavljanje dijagnoze u ranijoj fazi bolesti, kada su mogućnosti uspješnog liječenja veće, a vjerovatnoća dugoročnog preživljavanja je veća", naglasila je Branješeva.

Ona navodi da se, prema podacima Registra za maligne neoplazme Republike Srpske, rak dojke najčešće dijagnostifikuje u drugom stadijumu bolesti, kada nema udaljenih metastaza, što ukazuje na značaj redovnih pregleda i ranog otkrivanja.

"Ukoliko se otkrije u ranoj fazi, šanse za izlječenje mogu dostići i 90 odsto", istakla je Branješeva.

STOPA SMRTNOSTI IZMEĐU 13,1 I 13,6 NA 100.000 ŽENA

Epidemiološki podaci za period od 2019. do 2023. godine ukazuju na rast broja novooboljelih žena u Republici Srpskoj.

Nakon 416 oboljelih u 2020, već naredne godine bilo ih je 512, potom 2022. godine 595, te 2023. ukupno 617.

Prema podacima Instituta, stopa smrtnosti posljednjih godina pokazuje stabilizaciju i kreće se između 13,1 i 13,6 na 100.000 žena.

Savez žena oboljelih od raka dojke "Iskra" iz Banjaluke tradicionalno obilježava 24. oktobar kao Međunarodni dan borbe protiv raka dojke, dok je cijeli oktobar mjesec borbe protiv ove bolesti.

Akcenat je stavljen na važnost ranog otkrivanja karcinoma dojke kroz redovne samopreglede i mamografske preglede.

Udruženje pruža podršku ženama koje se bore sa bolešću, organizuje edukativne aktivnosti i ukazuje na važnost psihosocijalne pomoći.

Tim povodom, članice Saveza "Iskra" okupiće se danas u 11.00 časova na Trgu Krajine kako bi ukazali na važnost prevencije, redovnih pregeda i brige o zdravlju.

Oktobar se širom svijeta obilježava kao mjesec borbe protiv raka dojke, s ciljem podizanja svijesti o značaju prevencije, redovnih pregleda i pravovremenog otkrivanja ove bolesti.

(Srna)