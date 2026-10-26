Godišnjica najtežeg dana u istoriji grada: Zvuk sirena podsjetiće na razorni zemljotres u Banjaluci

Povodom obilježavanja 57 godina od razornog zemljotresa koji je pogodio Banjaluku, sutra (27. oktobra) tačno u 9 časova i 11 minuta oglasiće se sirene gradskog sistema za obavještavanje i uzbunjivanje.

Izvor: Mondo - Vedran Šečvuk

Kako je saopšteno iz Gradske uprave, sirene će se oglasiti jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi, što predstavlja znak za prestanak opasnosti. Uz zvuk sirene biće emitovana i glasovna poruka koja će najaviti razlog njenog aktiviranja, kako bi se izbjeglo eventualno uznemirenje građana.

Podsjećanja radi, kobnog 27. oktobra 1969. godine, Banjaluku je pogodio razoran zemljotres koji je odnio 15 ljudskih života, dok je 1.117 osoba teže ili lakše povrijeđeno. Prirodna katastrofa ostavila je iza sebe ogromnu materijalnu štetu i grad u ruševinama.

Zahvaljujući velikoj solidarnosti stanovništva iz svih krajeva bivše Jugoslavije, kao i nesebičnoj pomoći iz Evrope i cijelog svijeta, Banjaluka je uspjela da se ponovo podigne. Iz Gradske uprave ističu da se grad nakon ove tragedije ubrzano razvijao, izrastajući u savremen univerzitetski, privredni, finansijski, politički i administrativni centar.