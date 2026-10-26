logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Godišnjica najtežeg dana u istoriji grada: Zvuk sirena podsjetiće na razorni zemljotres u Banjaluci

Godišnjica najtežeg dana u istoriji grada: Zvuk sirena podsjetiće na razorni zemljotres u Banjaluci

Autor Dušan Volaš
0

Povodom obilježavanja 57 godina od razornog zemljotresa koji je pogodio Banjaluku, sutra (27. oktobra) tačno u 9 časova i 11 minuta oglasiće se sirene gradskog sistema za obavještavanje i uzbunjivanje.

Krivi sat u Banjaluci Izvor: Mondo - Vedran Šečvuk

Kako je saopšteno iz Gradske uprave, sirene će se oglasiti jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi, što predstavlja znak za prestanak opasnosti. Uz zvuk sirene biće emitovana i glasovna poruka koja će najaviti razlog njenog aktiviranja, kako bi se izbjeglo eventualno uznemirenje građana.

Podsjećanja radi, kobnog 27. oktobra 1969. godine, Banjaluku je pogodio razoran zemljotres koji je odnio 15 ljudskih života, dok je 1.117 osoba teže ili lakše povrijeđeno. Prirodna katastrofa ostavila je iza sebe ogromnu materijalnu štetu i grad u ruševinama.

Zahvaljujući velikoj solidarnosti stanovništva iz svih krajeva bivše Jugoslavije, kao i nesebičnoj pomoći iz Evrope i cijelog svijeta, Banjaluka je uspjela da se ponovo podigne. Iz Gradske uprave ističu da se grad nakon ove tragedije ubrzano razvijao, izrastajući u savremen univerzitetski, privredni, finansijski, politički i administrativni centar.

Možda će vas zanimati

Tagovi

zemljotres Banjaluka godišnjica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ