Uprkos otvaranju novih etaža garaže UKC-a Srpske, vozači i dalje parkiraju na trotoarima. Šobot najavljuje završetak radova na proljeće i strože mjere.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Parking-garaža Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske trebalo bi da bude u potpunosti završena na proljeće, nakon čega se očekuje i uvođenje represivnih mjera protiv vozača koji automobile ostavljaju na trotoarima, najavio je vršilac dužnosti direktora UKC-a Nikola Šobot.

Iako su nove etaže garaže već otvorene, problem nepropisnog parkiranja u krugu ove zdravstvene ustanove nije riješen. Automobili su i dalje parkirani na trotoarima, zbog čega su pješaci primorani da se kreću kolovozom.

Šobot je, gostujući u Jutarnjem programu RTRS-a, rekao da se ovaj problem postepeno rješava, ali da je potrebno promijeniti i navike vozača.

Vidi opis Garaža UKC-a biće završena na proljeće: Šobot najavio represivne mjere za nesavjesne vozače Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 13 / 13

Parking mjesta ima, problem su navike vozača

Prema njegovim riječima, UKC proširuje prostor koji je fizički ograđen kako bi spriječio nepropisno parkiranje i omogućio bezbjednije kretanje pješaka.

Istovremeno, zaposleni i pacijenti pozivaju se da koriste postojeća parking mjesta u garaži.

„Širimo zonu koja je fizički ograđena. Pokušavamo da apelujemo na sve naše, kako zaposlene, tako i pacijente, da parkiraju kod UKC-a. Mogu da ostave automobile u garaži. Uvijek se, naravno, može doći do UKC-a, do ulaza, da se ostavi pacijent, a nakon toga parkirati u garaži“, rekao je Šobot.

On smatra da su dosadašnji radovi omogućili dovoljan broj parking mjesta, te da je nastavak parkiranja na trotoarima prvenstveno pitanje ustaljenih navika.

Represivne mjere nakon završetka garaže

Šobot je pozvao na strpljenje dok se ne završe preostali radovi na parking-garaži, čiji je završetak planiran za proljeće.

„Kompletna garaža UKC-a biće gotova na proljeće. Sve nakon toga biće veoma neumjesno da se parkira na trotoar i ugrožavaju pješaci, i tada će se pristupiti nekim represivnim mjerama“, poručio je Šobot.

Prema njegovim riječima, radovi na garaži odvijaju se planiranom dinamikom, a njihov dosadašnji tok ocijenio je dobrim.

Otvaranjem novih etaža očekivalo se da će dugogodišnji nedostatak parking mjesta kod UKC-a biti riješen ili barem znatno ublažen. Međutim, uprkos dodatnim kapacitetima, nepropisno parkiranje i dalje predstavlja problem za pješake koji svakodnevno prolaze ovim prostorom.