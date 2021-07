Komentari zbog otkazane sjednice PS BiH: Sljedeća će biti održana

Za danas zakazana sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH otkazana je zbog nedolaska poslanika iz Republike Srpske, odlučeno je na proširenom Kolegijumu. Ipak, poslanici iz Federacije najavljuju da je odluka političke, a ne pravne prirode.

Izvor: PS BiH

Predsjedavajući Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Adil Osmanović izjavio je da je odlukom o odgađanju današnje sjednice ovog doma ostavljen prostor za razgovore i dogovore, te ocijenio da bi u septembru mogla biti održana sjednica u punom kapacitetu, uz prisustvo poslanika iz Republike Srpske.

"Gledajući Ustav i Poslovnik o radu, Predstavnički dom danas je mogao raditi, imao je kvorum za rad i odlučivanje u prvom krugu glasanja", rekao je Osmanović novinarima, konstatujući da nije bilo uslova za odlučivanje u drugom krugu, koji obuhvata i entitetsko glasanje.

Stoga je, smatra Osmanović, zaključak Kolegijuma politički i usmjeren da se ne ide ka dodatnom usložnjavanju situacije u BiH, nego da se ostavi prostor razgovoru i dogovoru kako bi sjednica Predstavničkog doma bila održana u septembru.

"Ona će biti održana bez obzira da li će 13 poslanika iz Republike Srpske doći ili ne", rekao je Osmanović i dodao da je ostavljen prostor da se do septembra riješi cijela situacija i da poslanici iz Republike Srpske u punom kapacitetu uzmu učešće u radu Predstavničkog doma.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Nebojša Radmanović rekao je da će se poslanici iz Republike Srpske nakon dogovora političkih lidera u Banjaluci pridržavati tih odluka lidera do daljeg.

"Pridržavaće se odluka iz više razloga - ne samo zato što su oni njihovi lideri nego što je postignuto jedinstvo u Republici Srpskoj, zajednički nastup, odnosno neučestvovanje u donošenju odluka na nivou BiH", rekao je Radmanović.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Radmanović je istakao da je to ispravan stav.

"Lično mislim da je vrlo važno da smo svi na istom putu kada se donesu krupne pogrešne odluke ljudi sa strane u BiH, a posebno se odnose na Republiku Srpsku", istakao je Radmanović.

Nakon jučerašnjeg sastanka i jesu, kaže on, pa se tako već od jutra pokazuje da u radu nema predstavnika Srba na sjednicama komisija i odbora.

"Oni poslovnički mogu da donose odluke bez prisustva jednog naciona, ali ne mogu da donose odluke kada je u pitanju parlament. Danas neće učestvovati u radu parlamenta", zaključio je Radmanović.

Saša Magazinović, predsjedavajući Kluba poslanika SDP-a, rekao je da je jedan broj poslanika odlučio da ne dođe na posao, jer im je zabranjeno negiranje nečega što je, kako je objasnio, dokazano u sudskom procesu.

"Ne možemo se praviti da je sve u redu, da parlament nije blokiran. Blokiran je", zaključio je Magazinović i dodao da je političkom odlukom da se ne održi današnja sjednica Predstavničkog doma zbog nedolaska poslanika iz Srpske Kolegijum odlučio da ne fingira da je sve u redu.

Izvor: FENA

Šef Kluba poslanika DF-a Dženan Đonlagić izjavio je da nema dileme da su pojedini poslanici i delegati odlučili da blokiraju rad Parlamentarne skupštine.

On je dodao da je evidentno da za dva dana neće biti održana ni sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine iz istog razloga zbog kojeg je otkazana i današnja sjednica Predstavničkog doma.

"Nismo htjeli da minimiziramo situaciju tako što ćemo ući u salu i raspravljati o određenim rješenjima, a da nemamo entitetskog glasanja, zbog čega nijedno zakonsko rješenje ne bi moglo proći jer ne bi bilo glasova iz Republike Srpske", zaključio je Đonlagić.

Šef Kluba poslanika Naše stranke u Predstavničkom domu Parlmentrne skupštine BiH Predrag Kojović ocijenio je da je odluka Kolegijuma ovog doma u proširenom sastavu o odgađanju današnje sjednice političkog, a ne poslovničkog ili pravnog karaktera, kako bi se dobilo vrijeme da se političkim razgovorima prevaziđe kriza.

Kojović je, nakon što je današnja sjednica Predstavničkog doma otkazana zbog nedolaska poslanika iz Republike Srpske, rekao da Ustav BiH i Poslovnik parlamenta BiH predviđaju ovakve situacije.

"To je cijeli skup odredaba pod nazivom obavezujuća participacija, koja bi omogućila potpuno održavanje današnje sjednice i donošenje odluka, jer je većina članova Parlamentarne skupštine prisutna", rekao je Kojović novinarima.

Kojović nije htio komentarisati radno-pravne odnose u parlamentu BiH, kojima, kako je rekao, neko iskazuje svoje stavove.

"Bojkot je potpuno legitiman stav. Cijenu takvog ponašanja, bojkota i blokiranja institucija BiH plaćaju svi građani BiH. U ovom slučaju, konkretno, najveću cijenu platiće građani Republike Srpske", rekao je Kojović.

On je ponovio da Ustav BiH i Poslovnik parlamenta predviđaju situaciju da će neko nedolaskom blokirati rad Parlamentrane skupštine, te da je današnja sjednica mogla biti održana.

"Mogli smo raspravljati o svim tačkama, glasati, imati većinu za određene prijedloge. S obzirom na nedostatak entitetske saglasnosti, Kolegijum bi imao određeni period da pokuša postići sporazum, a ukoliko to ne bi uspio, to bi išlo u drugo glasanje. U drugom glasanju, bez prisustva delegacije iz Republike Srpske, to bi palo", pojasnio je Kojović i dodao da je i neusvajanje legitimna odluka.

Kojović je rekao da ovo nije prvi put da se Predstavnički dom nalazi u ovoj situaciji, te se nada da će, kao i ranije, ubrzo biti prevaziđena.