Dodik: BiH neumitno na putu razlaza

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da je BiH neumitno na putu razlaza na koji su je postavile zapadne zemlje kršenjem međunarodnog prava i samovoljom.

Izvor: Srna/Snežana Samardžija

"Visoki predstavnik ne funkcioniše, ne radi, on nema nikakve ingerencije, nije ih ni imao izvan Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, ali je prekršeno međunarodno pravo arogancijom i samovoljom nekoliko zapadnih zemalja koje su učinile sve da Dejtonski sporazum obesmisle, a BiH dovedu na rub opstanka i postave na neupitan put razlaza koji je jedino realan i jedino moguć za sve narode na ovom prostoru", rekao je Dodik novinarima u Bijeljini.

Prema njegovim riječima, Kristijan Šmit nije visoki predstavnik u BiH.

"BiH nema visokog predstavnika i ovo lice koje se tako predstavlja svakako to nije, on nije izabran za visokog predstavnika kako je to predviđeno a Republika Srpska ne smije da dozvoli da se igra sa svojim statusom strane u Aneksu 10 Dejtonskog sporazuma i da izgubi taj status zato što bi olako prihvatila nečiju identifikaciju bez formalne potvrde da je neko zaista visoki predstavnik", naveo je Dodik.

On ističe da u ovom trenutku BiH nema visokog predstavika, a da li će ga imati zavisi od Savjeta bezbjednosti UN - da li će uopšte imenovati neku ličnost na ovu funkciju.

Uoči sutrašnjeg sastanka u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Dodik kaže da je nije vezan za ovu aktuelnu situaciju u BiH nego je to ranije dogovoren sastanak kakvi se održavaju u kontinuitetu.

On podsjeća da 4. avgusta svake godine Republika Srpska i Srbija zajednički obilježavaju sjećanje na egzodus i zločin nad Srbima koji su protjerani iz Hrvatske, što će sutra biti održano u beogradskom naselju Busije.

"Dogovorili smo se da održimo i sastanke državnih rukovodstava, na dnevnom redu je naša saradnja koja je veoma intenzivna u raznim sektorima i djelatnostima, kao i aktivnosti vezane za igradnju infrastrukture", najavio je Dodik.

Prema njegovim riječima, jedna od glavnih tema biće pitanje početka radova na dionici auto-puta od granice u Rači do Bijeljine koje Republika Srpska radi zajedno sa Srbijom.

"Vjerujem da će najkasnije na jesen početi radovi na ovoj dionici auto-puta, što je jedan od najkvalitetnijih projekata na ovom prostoru, a mi planiramo da u narednih ne više od pet godina imamo spojen auto-put Banjaluka – Beograd preko Doboja i Bijeljine", ocijenio je Dodik.

On je dodao da je danas bio i u Brčkom i razgovarao o tome da Republika Srpska uzme pod koncesiju izradnju auto-puta kroz distrikt Brčko, jer distrikt nema kapacitete da to može da iznese sam.