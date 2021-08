Dodik: Ekonomiju Srpske još jače vezati za Rusiju

"U bliskoj budućnosti biće mnogo projekata na kojima ćemo sarađivati", naglasio je Dodik

Izvor: SRNA/Snježana Tasić

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je između Republike Srpske i Rusije uspostavljena dobra saradnja i odlično uzajamno razumijevanje, te ukazao da je neophodno nastaviti ekonomsku saradnju i učiniti sve da ekonomija u Srpskoj bude još jače vezana za Rusiju.

"Republika Srpska je veoma mala, da ne kažem siromašna ekonomija za Rusiju, ali ipak ima šta da ponudi. Treba razmisliti na koji način bi mogli da ovdje razvijemo komplementarnu proizvodnju, gdje bi proizvodi mogli da se plasiraju u samoj Rusiji. To bi za nas bila ogromna pomoć", rekao je Dodik u intervjuu za Federalnu novinsku agenciju (FAN).

On je ukazao da je neophodno izgraditi gasovod, ali da je to globalno pitanje.

"U bliskoj budućnosti biće mnogo projekata na kojima ćemo sarađivati", naglasio je Dodik.

Dodik je istakao da postoji mnogo mogućnosti za saradnju Republike Srpske i Rusije i dodao da je Srpska veoma zahvalna ruskoj strani za razumijevanje njene pozicije.

On je rekao da podržava politiku Rusije, koja je usmjerena na jačanje njene pozicije na globalnom nivou u svim segmentima i po svim pitanjima.

"Mislim da Rusija ne zastupa politiku konfrontacije, nego odlučno štiti svoje vrijednosti. Rusija ne sprovodi politiku ekspanzije, kao što radi NATO šireći svoje prisustvo u cijelom svijetu. U svakom slučaju, Rusija ima pravo na zaštitu nekih svojih pozicija, na primjer kao u Siriji gdje bi da nije bilo Rusije do sada trajao strašni rat u kojem teroristi ISIL-a koriste najjezivije metode ubijanja ljudi", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da razumije poziciju Rusije koja stremi da sarađuje sa svima, kao i politiku Zapada koji se boji snažne Rusije i koji je iz tog razloga organizovao niz provokacija, kao na primjer u Ukrajini, te Rusiji uveo sankcije.

"Cilj Zapada je da zaustavi razvoj Rusije, koja je, očigledno, pokazala sposobnost za vojni i tehnološki napredak. Zapad ozbiljno brine zbog snažne Rusije - to je savršeno logično. Ako Rusija stalno trpi napade Evrope na njen suverenitet i način života, onda Rusija mora sebe da obezbijedi i zaštiti. To smatram potpuno legitimnim i ispravnim", istakao je Dodik.

On je ukazao da tako postupaju i Amerikanci, ali poručio da to treba da rade na svojoj teritoriji.

"Dođe nama Amerikanac i kaže `mi štitimo svoj način života`. A, što ga štitiš ovdje? Kako to ti štitiš američki način u Banjaluci? Kako to da shvatimo? To znači da mi ovdje treba da uništimo svoj, a prihvatimo američki način života, koji se, kao što sada vidimo, sudario sa velikim problemima i još nije jasno kako će se to sve završiti", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da, zahvaljujući međusobnoj saradnji, Srbija i Rusija podržavaju jedna drugu u različitim situacijama, te su sada ponovo zajedno na strani jačanja međunarodnog prava.

"Rusija i njen predsjednik Vladimir Putin insistiraju na poštovanju normi međunarodnog prava, što je potvrdilo i posljednje zasjedanje Savjeta bezbjednosti UN. A, za ono što su drugi donijeli odluku da zloupotrijebe međunarodno pravo - jednom će im biti potrebno ispostaviti račun", rekao je Dodik i podsjetio da su upravo Rusija i Kina zahtijevale poštovanje međunarodnog prava, za razliku od drugih zemalja, koje nisu bile za završetak mandata visokog predstavnika u BiH.

(Srna, Mondo)