Dodik: Ukoliko suspenduju Inckovu odluku možemo razgovarati

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da se Republika Srpska neće povući ni pedalj u političkoj borbi u vezi sa nametanjem odluke Valentina Incka i da ga raduje pojačana svijest i odgovornost svih političkih faktora u Srpskoj.

Izvor: Srna/Katarina Panić

"Jedinstveno smo nastupili što je funkcionalno i korisno za sve građane. Ovo nije ničija pojedinačna politička borba. Ovo je borba svih nas. Ako nas ovdje slome i patosiraju, Republika Srpska nema budućnosti", smatra Dodik.

On ističe da aktuelna situacija u BiH može trajati danima, mjesecima, godinama, te da izlaz iz krize vidi u tome da se nametnuta Inckova odluka odmah stavi van snage.

"Ukoliko suspenduju Inckovu odluku možemo razgovarati. Ako nastave napade na Republiku Srpsku slijede nove odluke i zakoni. I neka znaju da ćemo sprovoditi usvojene odluke /u Narodnoj skupštini/. Odbijamo postupanje sudova i tužilaštva BiH po nametnutim zakonima", rekao je Dodik u intervjuu za "Večernje novosti".

Dodik je rekao da predstavnici Republike Srpske neće odlučivati u zajedničkim institucijama BiH sve dok se ovo pitanje ne povuče, a kada se povuče onda će se odlučivati šta dalje.

"Moguće je samo da se praksa nametnutih zakona i odluka poništi i da uđemo u dijalog o tome. Mi ne bježimo od dijaloga, ali to podrazumjeva jasno da se kaže gdje je mjera i da se ljudima omogući sloboda govora, stava i političkog odnosa prema nekom pitanju", rekao je Dodik i dodao da je sada na onima koji su smislili problem da ga riješe.

On je naveo da će Srpska zaštiti svakog građanina od nametnutih rješenja Incka.

"Oformićemo advokatske timove i nikoga nećemo ostaviti na vjetrometini. Policija Republike Srpske imaće obavezu, čim zakoni koje smo usvojili stupe na snagu da po njima postupa i štiti hrađane", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH kaže da nema strah od hapšenja zbog izrečenih stavova o Srebrenici, te da je zato od početka tražio da ga čuva policija Republike Srpske, a ne da ga štite oni koji bi ga hapsili.

Dodik je rekao da će ići u Sarajevo u Predsjedništvo, jer ima situacija kada hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić može da zakaže sjednicu kada on nije prisutan i da izglasava neke odluke, osim vojnih.

"Nekada će biti potrebno moje fizičko prisustvo na sjednici da bi potegao pitanje nacionalnog interesa i stvari prebacio na Narodnu skupštinu Republike Srepske", rekao je Dodik.

On je istakao da će njegovo djelovanje u Predsjedništvu BiH biti takvo da će na svakom pitanju, odnosno odluci Predsjedništva, koje se stavi pred njega, potegnuti pitanje vitalnog i nacionalnog interesa, te da će od zapisnika pa do svih drugih odluka glasati protiv u prvom krugu, a u drugom potegnuti pitanje vitalnog nacionalnog interesa.

"I to sve ide u Narodnu skupštinu Republike Srpske koja je mjesto konačne odluke. Narodna skupština je mjesto odluke, a ne Predsjedništvo BiH i toga neka budu svjesni u Sarajevu", poručio je Dodik.

On je naveo da je bilo poziva iz stranih ambasada kada je rekao da odbacuje Inckov zakon.

"Zvali su da pitaju o čemu se radi, a imaju pokvareno predubjeđenje da smo mi Srbi nešto krivi. Većina tih stranaca je takva. Bilo je i onih koji su rekli `Nemojte otići predaleko nećemo se moći vratiti`. Stranci misle da je ovo priča sa malo galame. U pogrešnom su ubjeđenju da je ovo nešto sa rokom trajanja od nekoliko dana", rekao je Dodik.

On je naveo da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić apsolutnu u pravu u ocjeni da je atmosfera i posljednja dešavanja u BiH najteža od završetka rata, te da je postignuto političko jedinstvo u Srpskoj potvrda njegovog stava.

Srpski član Predsjedništva BiH je istakao je da se Kristijan Šmit lažno predstavlja kao visoki predstavnik, jer on to nije.

"Ono što Šmit ovdje promoviše kao svoju agendu apsolutno nije u nadležnosti visokog predstavnika, što govori o tome da samo treba imati pojačanu sumnju i neprihvatanje takvog lika. Vidim da se Kristijan Šmit rasipa nekim optimizimom i pokušava da nametne agendu koju samo on ima o sebi. Ono što Šmit najavljuje to nije bila uloga visokog predstavnika u BiH ni u prošlosti", rekao je Dodik.

Dodik je upitao kakve veze ima visoki predstavnika sa pitanjem Izbornog zakona ili da se bavi pitanjima načina odlučivanjima ili ustavnim pozicijama.

"To su gluposti, čak ni Pedi Ešdaun nije ulazi u to, pa sad dolazi Šmit da nam nakon toliko vremena ulazi u to. Šmit nema nikakve veze sa evropskim putem BiH. Evropski put je uvijek bio vlasništvo domaćih političkih snaga. Oni ignorišu ozbiljne napretke ovdje koji su urađeni i stalno sve drže problematičnim, jer ako kaže da je stanje dobro onda je besmisleno da postoji", naglasio je Dodik.

Na pitanje može li Šmit u svijetlu posljednjih događaja da zabrani rad i smjeni političare iz Republike Srpske jer ne prihvataju nametnute zakone, Dodik je rekao "hajde da vidimo kako će zabraniti rad političarima".

"Nisu ni njihove puške sve pune. Ispucali su se stranci ovdje i previše", rekao je Dodik.

