Dodik: Za nezavisnost Republike Srpske neophodna dva preduslova

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da su dva neophodna preduslova za nezavisnost Republike Srpske, a to je odgovarajuća međunarodna konstelacija i da se obezbjedi da se to u BiH učini na miran način.

Izvor: Srna/Snežana Samardžija

"To su dvije pretpostavke koje mi moramo da jurimo. Ali ne smijemo da prestanemo da pričamo o tome. Ako prestanemo, onda smo se odrekli toga“, rekao je Dodik za "Sputnjik".

On je ukazao da se država BiH nikada nije izgradila, niti postojala, da bi Hrvati prije Srba "izletili iz BiH kada bi mogli", kao i da bi i muslimani, nezadovoljni ovakvom BiH, da se riješe Srba i Hrvata, pa da dominiraju.

"Ali ni to nije realno. Jedina realna koncepcija mi mislimo da je naša, zato što Republika Srpska sada kada bi se odvojila i postala samostalna država, ona bi mogla da samostalno živi – ima svoju ekonomiju, javne prihode...“, rekao je Dodik.

On se saglasio sa ocjenom da Srpska ima i jasne granice, primjećujući da to nema ni Federacija BiH, koja bi se odmah razišla po principu - muslimani i Hrvati, ali ni sama BiH, jer ne može da živi bez međunarodnog posredništva.

"Jedini subjekt koji tamo može da živi samostalno u orbiti kretanja je Republika Srpska. I to smeta naravno. Treba se pokazati da i to ne može da funkcioniše, pa zato je /donedavni visoki predstavnik u BiH Valentin/ Incko i izmislio priče u kojima se navodna istina brani nametanjem zakona koji vas tjera u zatvor ako slučajno nešto progovorite što nije u skladu sa onim što su oni rekli da mislite“, ukazao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH istakao je da Inckov zakon svakako nije kraj Republike Srpske, i da je možda početak neke transformacije iz entiteta u državu, ali da bi svakako mogao biti kraj BiH.

"Imati neku priču koju pričaju o zemlji u kojoj neimenovani stranac može da nametne zakone dezavuiše i negira postojanje takve države. Kakva je to država, zašto je to tako, dokle to traje?“, upitao je Dodik.

On je napomenuo da svaki put kada visoki predstavnik Srbima nametne nešto, Republici Srpskoj porastu ambicije da se odvoji i bude nezavisna zemlja.

On je primijetio da je BiH izgledala stabilnija i bolje, i znala kud se kreće odmah poslije rata nego danas, kada Bošnjaci hoće unitarnu Bosnu, stranci hoće Bosnu za neke svoje potrebe, i ukazao da Hrvati danas žele da sačuvaju svoj identitet, a Srbi da ojačaju svoju autonomiju i samostalnost.

Dodik je ocijenio da je značajnom dijelu naroda u Republici Srpskoj jasno da je neumitno da Republika Srpska postane samostalna i da će se to jednog dana desiti "imajući u vidu neke okolnosti koje su potrebne za takve stvari da se dešavaju".

"Niko od Srba nije za rat, mi smo za mir ali smatramo da imamo pravao da zastupamo, prije svega, rješenja u Ustavu, a ako je to nemoguće, onda da tražimo rješenja o statusu“, rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Bošnjaci nisu dobili sve što su očekivali od Zapada, a i neke zemlje gledaju svoje interese - da modeliraju društvo na liberalnim principima, a da bi se napravila takva država, moraju da se unište identiteti po raznim osnovama, što je nemoguće primijeniti na BiH.

"Muslimani samo foliraju kada govore o građanskom društvu. Oni računaju da su većina i da bi po principu tom mogli da favorizuju isključivo svoju naciju. Muslimani su ti koji blefiraju i pokušavaju da idu na vrstu dugoročne prevare“, upozorava Dodik.

On ukazuje da je identitet muslimana snažniji nego i srpski i hrvatski i postavlja pitanje zašto muslimani, ako su tako dobronamjerni prema drugim narodima, onda ne daju ravnopravan status Hrvatima.

"Ili, kako je moguće da tako bijedno žive Srbi u FBiH gdje su muslimani u dominaciji i šta bi onda bilo sa nama u Banjaluci, Bijeljini, Trebinju, da bude dominacija muslimana u BiH", upitao je Dodik.