Dodik ide na sastanak sa Erdoganom, konsultovao se liderima stranaka iz RS

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik kazao je danas na konferenciji za novinare u Banjaluci da će prisustvovati sastanku prilikom posjete predsjednika Turske Redžepa Erdogana Sarajevu.

Izvor: Srna/Snežana Samardžija

Dodik je rekao da je odluku da ide na sastanak donio nakon konsultacija sa predsjednicima političkih stranaka iz RS.

Na sastanak će ići, dodaje, kako bi turskog lidera upoznao sa stavovima RS, posebno u vezi zakona koji je nametnuo bivši visoki predstavnik u BiH Velntin Incko, a uvezi zabrane negiranja genocida.

Osim toga, Dodik je rekao da će na sastanku tražiti i informacije o finansijskoju podršci Turske oko izgradnje auto-puta u BIH, a za koju Dodik tvrdi da izostaje. U tom pogledu najavio je da su Srbija i RS obezbijedili novac za dionicu od Rače do Bijeljine i to preko 100 miliona evra i da će početi da grade taj dio auto-puta.

"Važno je da ne ostavimo prostor za prezentaciju samo dva člana Predsjednštva BiH, nego i naše srpske strane. Meni to uopšte nije ugodono, ali ne mogu odlučivati po tome, nego ono što treba da uradim kao izabrani predstavnik naroda," kazao je Dodik govoreći o sastanku sa Erdoganom.

Erdogan na svadbi kod Izetbegovićevih Govoreći o programu posjete Erdogana i da li su planirana neformalna druženja, Dodik je kazao da je "shvatio", da Erdogan dolazi u BiH "zbog svadbe u porodici Izetgebović, koji su ranije bili na svadbi u njihovoj porodici." Dodik je podvukao da će se on, nakon zvaničnog sastanka sa turskim predsjednikom, vratiti u Banaluku.

Naveo je i da će ga upoznati da “srpska strana ne prihvata da stranac može da nametne zakon i da je u tome ozbiljna te da neće odustati”, i da će to trajati “sve dok se ovo pitanje ne riješi tako što će se susupendovati, odnosno ukinuti Inckov zakon”.

"Dok se to ne desi, neće biti odlučivanja i to, a kao što su rekli zaključci NSRS, u okviru Predsjedništva, Savjeta ministara i Parlametna. To ne znači da se neće održavati sjednice, ali na njima neće biti odluka," kazao je Dodik.

Rekao je da je neophodno njegovo prisustvo na sjednicama Predsjendištva BiH, ali da će na svako pitanje biti protiv , kako bi na sljedećoj sjednici, kada se to pitanje vrati, povukao vitalni nacionalni interes i da to pitanje ide na NSRS.

"Što se tiče naših opozicionih partnera oni ostaju u zajendištvu oko zaključaka NSRS, ali na svakom drugom pitanju oni imaju svoju, a mi svoju agendu. Postoje neki centri koji pokušavaju da uprljaju to zajedništvo," a kao jedno od takvih centara, Dodik je naveo BN televiziju.

Još jednom je kritikovao OHR, rekao da u BiH nema visokog predstavnika, nego samo neki “samozvani” visoki predstavnik.

"RS što se tiče - on ne postoji, nije ga imenovao Savjet bezbjednosti i nema nikakve ingerencije. Ako ga imenuje Njemačka ili EU kao svog izaslanika, ja ću sa njim razgovarati," kazao je Dodik.

Ponovio je da je RS "u prvoj fazi izlaska iz BiH."