Dodik: Šmit je stranac bez ovlašćenja dok Savjet bezbjednosti ne kaže drugačije

Ako Savjet bezbjednosti UN kaže da je Kristija Šmit novi visoki predstavnik u BiH, to će biti prihvaćeno, a do tada je on stranac koji ne može da donosi zakone i nameće ih u BiH, bez obzira na njihov sadržaj, rekao je danas u Mostaru čan Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

"Mi u BiH nemamo, formalno pravno gledano, a što se nas Srba i suštinski tiče, nemamo visokog predstavnika. Ovaj što je ovdje, on se nešto folira i nešto predstavlja, ali on nije izabran na način kako je to predviđeno. Bošnjacima to valja, nama ne valja", poručio je Dodik, koji se u Mostaru sastao sa predstavnicima srpskih političkih stranaka i udruženja.

Na sastanku je istaknuto je da su Srbi konačno konstitutivni u ovom kantonu, ali da treba raditi na poboljšanju uslova života, prenosi RTRS.

Dodik je rekao da, poslije promjene Ustava, treba mijenjati položaj Srba u institucijama u Mostaru i Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

On je obećao finansijsku pomoć za projekte udruženja i Srpske pravoslavne crkve, kao i dalju podršku Republike Srpske i Srbije za sve što kandiduje srpska zajednica u gradu na Neretvi.

Dodik je na sastanku podržao i projekat izgradnje vrtića koji bi trebalo da djeluje pri Crkvi. Vrtić bi trebalo da izgrade, opreme i finansiraju Republika Srpska i Srbija.

Obećao je i finansijsku pomoć za kulturne, sportske i socijalne projekte udruženja iz Mostara.

Dodik je na kraju istakao važnost da se sačuva jedinstvo koje je postignuto i da se zajednički radi na jačanju položaja i prava srpskog naroda u Mostaru.

Na sastanku su bili predstavnici SNSD-a, SDS-a, Gradskog odbora "Prosvjete" iz Mostara, SPKUD "Gusle", Udruženja mladih "Mitropolit Leontije", Udruženja povratnika, Udruženja ratnih veterana, Udruženja "Aleksa Šantić", Srpskog omladinskog kluba "Božuri", te načelnik opštine Gacko Ognjen Milinković i predsjednik OO SNSD-a Gacko Srđan Milović.

(MONDO/agencije)