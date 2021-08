Kolumnistkinja "Nedeljnika": Potez Kine krnji Šmitovu moć i osnažuje Republiku Srpsku

Diplomatska nota kineske Ambasade u BiH, kojom Kina potvrđuje da ne prihvata legitimitet Kristijana Šmita, važna je podrška Republici Srpskoj koja krnji njegovu, a osnažuje poziciju Banjaluke, ocijenila je kolumnista "Nedeljnika" LJiljana Smajlović u izjavi za Srnu.

"To ne mora da se iskaže na kratke staze. To ne mora da onemogući Šmita da se ponaša u Sarajevu kao da je visoki predstavnik EU, ali to svakako narušava, krnji njegov kredibilitet i njegovu moć i osnažuje poziciju Banjaluke", ističe Smajlovićeva.