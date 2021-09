Dodik u NSRS: Srpska je „oslobođena“ od stranaca, o kriminalu neka odlučuju nadležni

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji prisustvuje posebnoj sjednici Narodne skupštine, rekao je da danas Srpska izgleda drugačije i da je „oslobođena“ od stranaca u odnosu na period kada je on bio prvi put premijer Srpske.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

„Kada smo 2006. došli na vlast, BDP je bio 4,3 milijarde. Danas je oko 12 milijardi evra. Danas RS isplaćuje prosječnu platu od 510 evra, ima stope rasta među najvećima u regionu. Naš domaći proizvod je u dva kvartala ove godine rastao 10 odsto, u odnosu na 2019. to je 5,5 do šest odsto. Zato ova Republika ide na rebalans budžeta. Blizu smo toga da ove godine uđemo u suficit u budžetu Srpske. To su stvari po kojima se mjeri uspješnost jedne vlasti. Jedino normalno pitanje jeste kako smo to sve postigli u ovakvim uslovima,“ rekao je Dodik.

Odgovarajući na kritike pojedinih opozicionih poslanika, Dodik je rekao da o lopovluku i kriminalu treba da odlučuju oni koji su za to zaduženi.

„Mislim da ovaj dan zaslužuje dostojanstvo. Ovo ništa nije upereno protiv drugih naroda u BiH, spreman sam da to dokazujem na svaki način. Prema Dejtonu, pravo na obrazovanje pripada entitetima i kantonima,“ rekao je Dodik.

Govoreći o kolapsu sistema i zdravstva, koga je ranije pomenula poslanik PDP Jelena Trivić, Dodik je rekao da takve kvalifikacije ne stoje.

„Ako postoji problem, to je zbog korone, lutamo kao i svi ostali. U tom pogledu je došlo do neke vrste degradacija i nije ničiji hir. Da nije bilo toga, obrazovanje bi bilo u funkciji onoga što je bilo i ranije. Ali, sistem se mjeri po tome da li funkcioniše. Taj sistem ima plate, funkcionalan je, ne kasni se nijedna plata, ne kasni se u značajnom obimu sa materijalnim sredstvima. To je sve učinila Vlada RS. Pokazaće se da je racionalna upotreba javnih sredstava predznak za ovu vlast, a ne neke olako date javne ocjene,“ rekao je Dodik.

On je pozvao poslanike da jednoglasno usvoje Zakon o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma i najavio da će danas govoriti na centralnoj svečanosti u Beogradu.

(Srpskainfo)