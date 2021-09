Dodik: I sam sam koristio kiseonik, cijela afera spekulacija PDP-a

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je i on dok se liječio na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske koristio kiseonik o kojem ljudi iz PDP-a sada pokušavaju da naprave aferu i time sve oblate.

Izvor: SRNA/Snežana Lepir

"Građani mogu i treba da budu sigurni da je kiseonik ispravan i da tu nema problema, a da je ovo rezultat spekulacija koje rade ljudi iz PDP-a i oko njih", rekao je Dodik Srni.

Dodik je istakao da je priča o kiseoniku rezultat spekulacije tih ljudi, nepotrebna blamaža, vijest koju su prenijeli širom regiona, nešto što blati sve nas, a suštinski nema nijedan problem.

On je naveo da postoje institucije koje treba da kažu svoje o ovome, te da je ministarstvo jasno utvrdilo da je firma "TGT" ovlaštena da uvozi medicinski kiseonik i da je u tom pogledu sve apsolutno jasno.

Problem, dodao je, nastaje onog trenutka kada ljudi iz PDP-a uvode neki novi pravilnik u Agenciji za lijekove, gdje propisuju neke svoje procedure, međutim oni nisu bili nadležni da to urade, a u međuvremenu su već dali jednoj firmi iz Sarajeva pravo da mogu da vrše unutrašnju distribuciju tog istog kiseonika koji nabavljaju od "TGT"-a.

On je naglasio da se tu radi o borbi za tržište koje je trebalo očigledno da ispunu neka očekivanja ljudi koji rade oko /direktora Agencije za lijekove BiH Aleksandra/ Zolaka i ostalih i onih koji su očigledno nedodirljivi, jer su učestvovali u raznim stvarima, što se i ranije znalo.

"Oni su smislili tu vrstu priče o unutrašnjem prometu gdje su putem nepostojećeg pravilnika ovlastili firmu iz Sarajeva koja je trebalo da dobije ovlaštenja za čitavo snabdijevanje svih bolnica, pa i onih u Republici Srpskoj", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, "TGT" je ovlašeni uvoznik tog medicisnkog kiseonika i kao takav je bio korišten u svim bolnicama i ustanovama širom Srpske, pa i značajnom broju u FBiH.

"I sve je to funkcionisalo na isti način i u FBiH, dok se nisu upleli ovi pametnjakovići iz PDP-a koji su naporavili tu ujudurmu kako bi imali priliku da zastraše stanovništvo", rekao je Dodik.

On je dodao da je na osnovu informacija do kojih je on mogao da dođe, a anagažovao je neke ljude iz inostranstva koji se o tome razumiju, kiseonik je potpuno ispravan i on je služio medicinskoj svrsi zato je i uvezen na taj način i zato postoje svi sertifikati i dozvole.

"Postoji problem oko toga što tom `TGT` nisu dali dozvolu za unutrašnji promet već su htjeli da to ide preko sarajevske firme, a da sarajaveska firma kupuje od firme iz Banjaluke, a onda prodaje preko Sarajeva kiseonik u Banjaluku", naveo je Dodik.

On je dodao da je sva istina u tome i da druge priče nema, dodajući da je i on koristio taj kiseonik. "Ležao sam na Kliničkom centru i koristio taj isti kiseonik o kome oni pokušavaju da naprave aferu. Pa valjda se to ne bi koristilo ako postoji neka zla namjera. Ne bi ni meni bilo dostupno korištenje tog kiseonika...", rekao je Dodik.

Iz Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske danas je saopšteno da kiseonik koji se daje pacijentima u UKC-u u Banjaluci nije štetan po zdravlje pacijenata, isti je kao kiseonik koji se upotrebljava u svim bolnicama u regionu i Evropi i pacijenti nemaju razloga za strah.

Upozorili su da je veoma opasno širenje laži, neistina, straha i panike među stanovništvom Banjaluke i cijele Republike Srpske, posebno među pacijentima i njihovim porodicama.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izjavio je juče da će protiv odgovornih lica podnijeti krivične prijave zbog, kako je rekao, isporučivanja kiseonika UKC-a "koji nije prošao kontrole i isporučuje ga firma koja ima dozvolu za uvoz samo tehničkog, a ne i medicinskog kiseonika".

(Srna, Mondo)