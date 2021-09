Stanivuković: Afera ''Kiseonik'' će biti gotova kad Šeranić, Đajić i Čađo budu iza rešetaka

Draško Stanivuković, komentarisao je današnju konferenciju za novinare premijera Radovana Viškovića i ministra zdravlja RS, Alena Šeranića.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

"Ako ste pažljivo danas slušali sve njihove izjave, svi su priznali da ta firma (TGT Tehnogas) nema dozvole i da se bavila nelegalnim uvozom. Da li vi shvatate da danas živimo u banana državi u kojoj za dvije godine uvezete, ako gledamo sve bolnice, preko pet miliona KM kiseonika koji se ne zove medicinski, a navodno bolnicama isporučujete medicinski. Dakle, vi ste švercovali preko granice. Zasmislite da uvezete pet miliona KM vrijednosti automobila „mercedes“ a to je bio BMW. Vi bi bili doživotno u zatvoru. To je najveće zločin. I šta radi tužilaštvo? Ti ljudi su nekad švercovali cigare, danas kiseonik," rekao je Stanivuković, prenosi "Srpskainfo."

On je na konferenciji za medije pokazao, kako kaže, nove dokaze u ovom slučaju, koji se odnose na uvoz kiseonika preko granice BiH.

"Kada je „Messer“ uvozio kiseonik, kada ide preko Gradiške, preko granice, jasno se navodi da je u pitanju medicinski tečni kiseonik. I pitam ljude na granici, kako onda kada uveze „TGT“ piše samo kisoenik ili kisik? Dakle, ljudi su uvozili jedno, a ljudi na granicama su mislili da je to tehnički, industrijski kiseonik. Kvalitet kiseonika zavisi od boca, od mehanizama, od sve popratne opreme. Dakle, „TGT“ je fabrika tehničkih gasova. Ljudi, hoće li neko odgovarati za šverc kiseonika," upitao je Stanivuković.

On je pred novinarima, ispijajući vodu, doveo u pitanje vjerodostojnost analize kvaliteta kisenika u RS, koji je jutros javnosti predstavio premijer Višković.

"Ovo je kiseonik koji se u RS uvozi od 2017. i on se na normalan način isporučuje u UKC. I njega su pacijenti godinama potrošili. Njega više nema. Kako ćemo provjeriti šta je bilo? Poslije 4-5 godina uzimaju neki kiseonik, nose ga u UKC, zovu laboratoriju da ga proveri. I kažu nama, znate, ovo je sada ispravno. A nikada prije nisu kontrolisali. Jesmo li mi glupi, retardirani, maloumni? Ko će odgovarati za to?," upitao je Stanivuković.

On je pozvao da u zatvoru završe „svi koji nisu imali dozvolu“.

"Danas idem u Beograd, hoćemo li vi i ja preći granicu bez lične karte, bez pasoša, jer je to samo jedna dozvola, gospodine? Neka idu u zatvor i ti što je prije nisu imali, šta me briga! Niti mi je rođak, ni prijatelj, pa i da jeste?! Što banalizujete stvari, ako ni „Messer“ nije imao prijavu, neka ide. Nemojte stvarati vještačke krize Sarajevo – Banjaluka. Još jednom provjerite na granici, kada „Messer“ uvozi piše tečni medicinski kiseonik, a kada uvozi „TGT“ samo kisk. Nema propisa. Daj hapsite to. Pozivamo tužilaštvo, daj ljudi, stavite im lisice, bolan! Ljudi hoće da legalizuju nelegalan uvoz. To će biti i jedan od naših glavnih zahtjeva na protestu u subotu," poručio je Stanivuković.

(Srpskainfo)