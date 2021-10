Dodik: Nikada ne bih žrtvovao mir, sve aktivnosti su političkog i pravnog karaktera

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je u intervjuu Srni da je uvijek govorio da ne bi žrtvovao mir za Republiku Srpsku, naglasivši da su sve aktivnosti koje preduzima Republika Srpska političkog i pravnog karaktera, te da se izvan toga neće ići.

"I ranije sam govorio da mir ne bih žrtvovao za Republiku Srpsku, posebno ne ako svi znamo šta se desilo kada je Alija Izetbegović žrtvovao mir za BiH. Ništa od onoga na šta nemamo pravo ne tražimo. Sve što pripada BiH po Ustavu biće njeno i mi ćemo to poštovati. Sve što po Ustavu nije u nadležnosti BiH moraće biti vraćeno Republici Srpskoj", poručio je Dodik.

Upitan da prokomentariše izjavu predsjednika SDS-a Mirka Šarovića da su i oni za vraćanje nadležnosti Republici Srpskoj, ali kroz parlament BiH, Dodik je rekao da ne može da se načudi tim riječima.

"Zar on misli da je moglo tako da mi to već ne bi uradili? Bošnjaci ne žele da pregovaraju niti razgovaraju ni o jednoj nadležnosti koja im je data nakon što su je oteli od Republike Srpske. Zar famozni strukturalni dijalog o pravosuđu nije pokazao da oni ne žele da razgovaraju ni o manjem od toga. Mi smo bili spremni da legalizujemo Sud i Tužilaštvo BiH, ali da im se jasno propišu nadležnosti koje ne bi zadirale u entitetske. Ni to nije moglo. Sa kim onda da razgovaramo i o čemu? Mislim da je za sve u BiH najbolje da se vratimo kako se zna reći na fabrička podešavanja", naglasio je Dodik.

On je rekao da mora podsjetiti sve da je rat 1995. godine završen tako što je Republika Srpska odustala od nezavisnosti, ali i tako što joj je Ustav, odnosno Aneks 4 dao dovoljno jaku autonomiju da se kaže "u redu, potpisujemo".

"Međutim, od 1995. do 2021. godine imamo u kontinuitetu brutalnu otimačinu nadležnosti, koja nikada ne bi bila provedena u redovnoj proceduri, u parlamentu kako govori Mirko Šarović. Da su Srbima 1995. rekli ovo je novo ustrojstvo BiH i ponudili nam ovo što imamo danas, rat ne bi bio završen, niti bi potpisali taj sporazum.

Sve pod izgovorom funkcionalnosti mi smo gubili jednu po jednu nadležnost. I šta imamo danas? Je li BiH funkcionalnija? Zašto nije kada ste nam uporno govorili ako ovo bude na zajedničkom nivou brže ćete se kretati ka EU. Jesmo li se brže kretali? Nismo", konstatovao je Dodik u intervjuu Srni.

On je upitao čemu onda histerija u Sarajevu kada se iz Republike Srpske kaže "hajde da se vratimo na Ustav".

Oni koji su kreirali Ustav BiH, naveo je Dodik, tačno su znali šta je mjera mogućeg, i znali su da samo takva BiH ima šansu da se kako tako kreće i u političkom i ekonomskom smislu.

"Kada su počele intervencije visokog predstavnika to je bio kraj svih šansi da BiH uspije. I to nije tako zato što to kažem ja, to je tako jer to govori život u BiH kome svjedoče svi. Sramni zakon koji je nametnuo Valentin Incko, prije odlaska iz BiH, bio je okidač da u zajedničkim institucijama ne donosimo odluke koje nisu u interesu Republike Srpske, na šta nas je obavezivala i Narodna skupština Republike Srpske", pojasnio je Dodik.

On je rekao da Bošnjacima ni to nije bilo dovoljno, pa su izvršili pritisak na Ustavni sud BiH koji je donio presudu da šume koje se nalaze u Republici Srpskoj nisu vlasništvo Republike Srpske.

"Izvinite, gdje je kraj? Dokle biste nas još ponižavali? Da li sutra Ustavni sud BiH treba da kaže ni vode nisu naše, fabrike nisu naše, zgrade nisu naše, a onda jednog dana ni kuće koje su ljudi gradili da ne budu naše? Gdje je kraj tome ludilu", upitao je srpski član Predsjedništva BiH.

On je ukazao da četiri stranca, tri sudije Ustavnog suda BiH i visoki predstavnik, od kojih niko nije biran u BiH, odlučuju o našim životima, konstatujući da to nema nigdje na svijetu.

"Ja ne želim da živim u takvoj državi niti želim da mene smatraju odgovornim a da odluke donose drugi. Mislim da većina građana Republike Srpske to ne želi, i zato smatram da je najbolje ne samo za Republiku Srpsku, već i za druge u BiH da se vratimo na početak, jer da taj ustav, kreiran 1995. nije valjao, ne bi bio u stanju da zaustavi rat", istakao je Dodik.

Ako je taj ustav zaustavio rat, dodao je Dodik, onda je on bio i najbolja mjera zajedničkog života i onda može i sada da zaustavi ovo bespravni i antiustavno ludilo.

"Vidim da je opozicija u Republici Srpskoj, umjesto suočavanja sa problemom, odlučila da kreira atmosferu po kojoj Dodiku tobože pada popularnost pa mora da radi ovo ili ono. Meni je bilo najlakše da idem na posao, primam platu i klimam klavom, praveći se da je sve u redu. Ali da li bi to bilo odgovorno prema onih više od 370.000 građana koji su direktno glasali za mene? Ne bi to bilo odgovorno ni prema onima koji nisu glasali za mene, i zato umjesto komformizma biram da se borim za interese Republike Srpske", rekao je Dodik.

On je dodao da danima sluša kako fabrika medijskih laži kreira lažne afere, kriminalizuje i njega i članove njegove porodice ne bi li srušila moral građana Republike Srpske.

"To šta oni rade radile bi samo strane agenture da nemaju domaće izvođače radova. Neka se dobro zamisle svi, i ti koji to kreiraju i oni koji to šire, s čime se igraju. Vrijeme je sudija, ono će završiti svaku započetu priču. Niko neće moći pobjeći od odgovornosti, samo se nadam da ćemo taj trenutak dočekati u Republici Srpskoj, da u međuvremenu Ustavni sud BiH neće donijeti odluku da ime Republike Srpske vrijeđa muslimane u BiH", poručio je srpski član Predsjedništva BiH.