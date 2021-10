Dodik: Regulisanje pitanja šuma prvi korak za ulazak u organe BiH

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da je prvi korak za ulazak predstavnika Republike Srpske u zajedničke organe BiH regulisanje pitanja šuma i poljoprivrednog zemljišta.

"Mi želimo da sjednemo i razgovaramo i da im ukažemo da konačno shvate da je to ozbiljno i da ne možemo da popustimo u smislu da nam se oduzmu poljoprivredno zemljište i šume. Onog trenutka kada to pitanje bude regulisano, stvoriće se prvi korak za to da uđemo u organe BiH", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.