Dodik: Sljedeće sedmice spremna dokumentacija u vezi sa vraćanjem nadležnosti Srpskoj

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će do 28. oktobra, do polovine iduće sedmice, Srpska imati svu dokumentaciju u vezi sa vraćanjem nadležnosti Republici Srpskoj i zakazati sjednicu Narodne skupštine.

Dodik je rekao da takve akcije ne ugoržavaju bezbjednost nisi dovode do destabilizacije, već su motivisane primjenom Ustava BiH.

On je na konferenciji za novinare u Banjaluci podsjetio da je danas Narodna skupština donijela danas Zakon o lijekovima Republike Srpske, sa prelaznim zaključcima koji idu na to da se obezbijedi redovno snabdijevanje.

Dodik je podsjetio da je Republika Srpska imala svoju Agenciju za lijekove, kao i da prenos nadleženosti, koji se desio ranije, nije dao rezultate.

Dodik je ocijenio je da je glavni tužilac BiH Gordana Tadić smijenjena pod direktnom instrukcijom SDA i smatra da je političko Sarajevo sa tim pretjeralo.

On je napomenuo da je Visoki sudski i tužilački savjet BiH to danas učinio bez ijednog srpskog i hrvatskog glasa, da je glasalo šest bošnjačkih sudija, te da je to pokazalo da entiteti treba da se ukinu.

On je naveo da se ovo može posmatrati i kao osvetnički potez, ali i pokazna vježba kako se može provesti svako ko se odupre Osmanu Mehmedagiću Osmici i Bakiru Izetbegoviću.

Dodik je na konferenciji za novinare rekao da pod direktnom kontolom Osmice i te službe ostvaruju svoj pakleni plan kako će putem Tužilaštva BiH procesuirati, a Suda BiH presuđivati.

"Mislili smo da će to jednog dana stati, ali oni nisu za dogovor", rekao je Dodik.

Dodik je na konferenciji za novinare poručio je da bezbjednosne snage Republike Srpske neće ulaziti na prostor Federacije BiH.

Dodik je istakao da Republika Srpska sve radi na očuva mir i ponovio da građani ne treba da budu zabrinuti.

On je rekao da političke akcije Republike Srpske ne ugrožavaju bezbjednost na bilo koji način.

"Sukoba nema i neće ih biti", ponovio je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

