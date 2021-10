Komšić: U Dodikovom ludilu ima sistema

Predsjedavajući Predsjedništva BiH, Željko Komšić, smatra da politika Milorada Dodika ima dva pravca.

Izvor: FENA Hazim Aljović

Kako kaže, jedan pravac je upućen predstavnicima međunarodne zajednice, koji ima za cilj da ih natjera da pristanu na faktično stanje kako ga on kreira i da međunarodna zajednica kaže “pa dobro, to sve što je bilo u BiH, hajmo sad ponovo te zavađene strane dovesti za sto da sa njima pregovaramo, ali o novom faktičkom stanju”.

"Drugi pravac njegove politike je usmjeren prema BiH. To što on nama igra nekad po živcima i to što on radi su zapravo provokacije kojima on traži bilo kakav incident. Što nasilniji incident s naše strane, to njemu bolje. Dodiku se dešava nešto što on očigledno nije očekivao. On je očekivao veću podršku u Republici Srpskoj za sve ovo što radi. Međutim, te podrške nema. On nikako ne može da se identifikuje sa narodom u RS, odnosno da narod stoprocentno stoji iza svega onoga što on radi, jer ljudi su svjesni da to vodi u budalaštinu. I njemu treba incident na način da on pokaže kako je on u pravu i kako smo “mi” ti koji smo spremni da izazove incidente i da on ima opravdanje za svoje sljedeće poteze", izjavio je Komšić za FTV.

Kaže da, ukoliko NSRS usvoji zaključke koji budu protivustavni i protivzakoniti, onda na scenu stupaju institucije koje su nadležne da sačuvaju zakone i da omoguće njihovo provođenje.

Na pitanje da li je tračak nade ponašanje Mirka Šarovića, opozicije RS koja ne podržava Milorada Dodika, pogotovo kad je riječ o priči o prenosu nadležnoti sa BiH na entitet, član Predsjedništva BiH odgovara: “U nekim stvarima je Mirko Šarović dokazano tvrđi od Milorada Dodika kad govorimo hipotetički o toj poziciji srpske politike u BiH. Meni se čini da ti ljudi vide da ovo vodi u jedno ludilo sa nekim neizvjesnim krajem. Siguran sam da vide da ovo u konačnici može biti pogubno po Republiku Srpsku i to je njihov razlog zašto se distanciraju od Milorada Dodika. Jer ako Milorad Dodik krene da ruši ustavni sistem nema više Dejtona. A ako nema Dejtona gdje smo, šta se dešava u tom trenutku? A i Šarović zna šta takve stvari znače. Jedini motivi i razlozi zašto Milorad Dodik ovo radi su vlast i moć. Niko ne ugrožava ni srpski narod i Republiku Srpsku. On brani sebe, svoje interese”.

Ako bi eventualno bila formirana vojska RS, kaže Komšić, ona bi bila “teroristička paravojna grupa”.

Ističe da politički put Milorada Dodika dokazuje da je rijč o jednom beskrajno, na najgori mogući način, pragmatičnom čovjeku koji nema nikakvih ideja, ideala i uvjerenja.

"Vlast i moć su sve što njega interesuje. Ne preza ni od čega, ne interesuju ga žrtve koje drugi moraju da podnesu da bi bili realizovani njegovi politički ciljevi. Istina, on u pojedinim istupima nekad djeluje vrlo neuravnoteženo. Međutim, ja odgovorno tvrdim da u tom njegovom ludilu ima sistema i da ovo nije sve iz njegove glave. Ima tu jedan skup ljudi koji definitivno još uvijek žale što im nema Miloševića, JNA, što nisu završili svoj posao ne samo u BiH nego i regiji", tvrdi Komšić.

Smatra da je poruka Aleksandra Vučića, da je na političkoj sceni prijetnja nestanku RS, na neki način podrška Miloradu Dodiku.

"To je vjetar u leđa i plašenje ljudi u Srpskoj da će Republike Srpske nestati. Jeste, to je ta vrsta podrške", zaključio je Komšić.

(Mondo)