Savjet ministara BiH nije usvojio nijednu odluku, ANP povučen sa dnevnog reda

Ministri i zamjenici ministara iz reda srpskog naroda u Savjetu ministara glasali su protiv svih tačaka koje su se našle na dnevnom redu današnje sjednice.

Izvor: Fena/Almir Razić

U Sarajevu je održana sjednica Savjeta ministara kojoj prisustvovalo šest ministara i predsjedavajući Savjeta Zoran Tegeltija. Sjednici nisu prisustvovali Sifet Podžić, ministar odbrane, Selmo Cikotić, ministar bezbjednosti i Vojin Mitrović, ministar transporta i komunikacija BiH.

Predsjedavajući Komisije za saradnju sa NATO-om BiH Josip Brkić izjavio je da je na njegov zahtjev sa dnevnog reda Savjeta ministara povučen Prijedlog programa reformi BiH 2021, sa Prijedlogom odluke o usvajanju.

"Kao ovlašteni predlagač u ime Komisije za saradnju sa NATO-om i u skladu sa najavama da bi ta važna tačka, taj formalno-pravni i politički okvir saradnje BiH i NATO-a mogao biti neizglasan na Savjetu ministara povukao sam je sa dnevnog reda sa zahtjevom predsjedavajućem Zoranu Tegeltiji da je uvrsti na narednu sjednicu", rekao je Brkić novinarima.

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija ranije je izjavio da će on i ministri iz Republike Srpska učestvovati u radu na sjednici te da će glasati samo za one odluke koje se tiču zaštite zdravlja građana RS, kao i za one koje mogu da ugroze finansijsku i materijalnu poziciju ljudi zaposlenih u institucijama BiH.

"Na taj način mi želimo da pokažemo da ne blokiramo rad Savjeta ministara, već da nisu stvorene pretpostavke za odlučivanje u skladu s odukom Narodne skupštine Republike Srpske", kazao je Tegeltija.

(Mondo/agencije)