Orban danas u posjeti Srpskoj: Radni ručak sa Dodikom, ali ne u Banjaluci

Predsjednik Vlade Mađarske Viktor Orban boraviće danas u posjeti Republici Srpskoj gdje će se sastati sa srpskim članom Predsjedništva BiH, Miloradom Dodikom i predsjednikom Vlade RS, Radovanom Viškovićem.

Izvor: RTRS

Iz Kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH saopšteno je da je previđen sastanak i radni ručak dvije delegacije, koje će predvoditi mađarski premijer i srpski član Predsjedništva BiH. Izjave za medije nisu predviđene.

Mondo saznaje da je Viktor Orban trebalo da posjeti Dodika u privatnom aranžmanu, ali pošto su mediji objavili da mađarski premijer dolazi izabran je format radnog ručka koji će se organizovati u Laktašima, tačnije u jednom restoranu u naselju Glamočani.

To je formalno potvrđeno saopštenjem Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske o mjerama bezbjednosti zbog posjete mađarskog premijera. MUP je objavio da je naređena zabrana saobraćaja na trasi kretanja štićene ličnosti od Međunarodnog aerodroma Banjaluka, gdje će mađarska delegacija sletjeti, pa do Laktaša, Klašnica i Glamočana.

Vozilima će biti zabranjeno kretanje od 11.00 do 12.00 časova i od 13.00 do 14.00 časova, odnosno u vrijeme dolaska i povratka štićene ličnosti. Na predviđenoj trasi od 10.30 do 15.00 časova zabranjuje se saobraćaj za teretna vozila teža od 7,5 tona.

Dodik je sinoć na RTRS, govoreći o sastanku, istakao da je Orban u prethodnih nekoliko susreta izrazio spremnost da pomogne Republici Srpskoj te da postoji ideja o zajedničkim projektima Mađarske i RS.

"Razgovaraćemo o tome da gradimo neke energetske objekte. Moja ideja je da pokušamo s njim dogovoriti da se gradi drugi tunel sa Trebišnjice, sa akumulacionog jezera iznad Trebinja, koji bi se spustio do Sutomora ili na Plat, zavisno od toga s kojom državom, Hrvatskom ili Crnom Gorom, postignemo što je moguće bolji aranžman. Značajan broj nekih podsticaja koji se daju mađarskim preduzetnicima malim i srednjim, moglo da se prenese u Republiku Srpsku i da ljudi iz Republike Srpske mogu da koriste te fondove kroz neku proceduru koji ćemo mi dogovoriti," rekao je, između ostalog, Dodik.

Sa predsjednikom mađarske vlade u posjetu Srpskoj dolazi i ministar inostranih poslova Peter Sijarto, koji je u Banjaluci boravio prošle godine.