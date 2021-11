Dodik predložio da entiteti i distrikt naprave sporazum o imovini

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Sarajevu da je na sastanku sa komesarom EU za proširenje Oliverom Varheljijem predložio da Republika Srpska, Federacija BiH i Brčko distrikt naprave sporazum o imovini koja se nalazi na prostoru entiteta.

Dodik je rekao novinarima da je na sastanku sa Varheljijem, kojem su prisustvovala i druga dva člana Predsjedništva BiH Šefik DŽaferović i Željko Komšić, osnovna tema bio evropski put BiH i potreba da se dođe do određenih dogovora vezano za, kako on /Varhelji/ to sada zove, deeskalaciju u BiH.