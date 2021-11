Ilić smatra da je rušenje ''Kajak terase'' lični obračun Stanivukovića sa Radišićima

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Mladen Ilić rekao je da je rušenje terase kafića "Kajak" lični obračun gradonačelnika Draška Stanivukovića sa "određenom porodicom".

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

"Nisam za nelegalne objekte, ali nisam ni za performans", rekao je Ilić.

On je najavio da će sljedeća sjednica skupštine biti održana 8. decembra i da će se Rebalans budžeta naći na njoj.

"Nadam se da že do sjednice gradska administracija isplatiti naknade porodiljama i zdravstvenim radnicima. Ako do toga ne dođe, odbornici SNSD-a neće u skupštinske klupe", rekao je Ilić, prenosi ATV i dodao da to ne bi bio bojkot.

Ugostiteljski objekat "Kajak terase" u vlasništvu Srećka Radišića zatvoren je u martu ove godine kada je Grad Banjaluka donio prvo rješenje o rušenju tvrdeći da je objekat nelegalno sagrađen na gradskom zemljištu, ali je Ministarstvo za građevinarstvo i ekologiju poništilo rješenja gradske inspekcije o rušenju.

Nakon naredebe Komunalne policije objekat je u subotu srušen.