Svi osim odbornika SNSD-a prisustvuju sjednici Skupštine grada

Sjednica Skupštine grada je nastavljena uz minimalni kvorum, sa 16 prisutnih odbornika, ali bez prisustva dijela skupštinske većine.

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Ranije je zasjedanje napustio Klub odbornika SNSD-a uz najavu da će zasjedanje napustiti i ostali odbornici koji su dio većine u Skupštini grada,

To se nije desilo jer su se na zasjedanje vratili odbornici Ujedinjene Srpske, čiji je amandman prihvatio gradonačelnik Draško Stanivuković i on se nalazi u Prijedlogu rebalansa budžeta (most u Docu). Pauza je trajala duže nego što je planirano jer se čekalo da stigne odbornik PDP-a Ivan Begić kako bi se obezbjedio kvorum.

Nakon dolaska Begića, kvorum je u jednom trenutku doveden u pitanje, tako što je odbornik Saša Čudić napustio sjednicu, ali se ubrzo i vratio.

Na sjednicu su se vratili i odbornici SP-a Dragan Banjac i Velibor Stanić.

Šef Kluba odbornika Ujedinjene Srpske Neven Stanić rekao je da stoje pri ranijem stavu da porodilje i zdravstveni radnici trebaju dobiti podršku.

“Trebamo biti na raspolaganju građanima bez obzira na političku opciju. Ne smiju se lomiti koplja preko novorođenčadi, ona su sveta”, rekao je Stanić.