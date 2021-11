Na dnevnom redu i rebalans budžeta: Osma sjednica banjalučke Skupštine 8. decembra

Na današnjem Kolegijumu dogovoreno je da se osma redovna sjednica Skupštine grada Banjaluka održi 8. decembra sa početkom u 9 časova.

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Takođe utvrđen je i prijedlog za dnevni red na kojem se nalazi 26 tačaka, saopšteno je iz Gradske uprave.

Na ovoj sjednici, odbornici će, između ostalog, razmatrati Prijedlog odluke o usvajanju rebalansa budžeta Grada Banja Luka za 2021. godinu, koji je za 17 miliona veći od ovogodišnjeg budžetskog okvira.

Kako je kazao gradonačelnik Draško Stanivuković, o dosta toga u vezi sa rebalansom budžeta razgovarao je sa odbornicima na konsultacijama.

"Ponoviću, rebalans je 17 miliona KM veći, a to je istorijski pomak. Veći je nego u protekle četiri godine, jer u prethodnim godinama on je iznosio između dva i tri miliona, što znači da zbirno ne dobijete toliko koliko smo mi uspjeli da povećamo u toku jedne godine. Na to sam izuzetno ponosan", rekao je Stanivuković.

Bolje je raspravljati o tome gdje će biti utrošen višak novca, jer kako kaže gradonačelnik, da je manjak, moralo bi se razmišljati sa kojih stavki da se skine određeni iznos.

"Mi smo se od početka bavili uštedama, prihodima – tako smo i dobili ovaj rebalans. Za 10 do 11 miliona biće veći i budžet za narednu godinu. Moramo uzeti u obzir da je ovo vrijeme bilo izuzetno izazovno, od pandemije virusa pa do blokada na početku godine, ali mi smo i dalje optimistični", kazao je gradonačelnik.

Mnogo je stavki koje obuhvata rebalns budžeta, te napominje da svih 17 miliona KM mora da bude utrošeno do kraja godine.

"Stavili smo mnoge projekate, poput renoviranja Gospodske ulice u iznosu od milion KM. Ima većih prioriteta, ali mi za to imamo gotov projekat. Svi projekti koje smo spominjali i ranije, od rekonstrukcije ulica u gradu, povoljnijeg javnog prevoza, subvencija vrtića i slično – sve to se nalazi u rebalansu i u prijedlogu budžeta, te nas njihova relaizacija očekuje naredne godine", zaključio je gradonačelnik.

Predsjednik Skuptšine grada Banje Luke Mladen Ilić ističe kako je zadovoljan što su se na kolegijumu usaglasili oko dnevnog reda.

"Brzo smo se usaglasili i nije bilo nikakvih problema. Vjerujem da ova sjednica treba da bude održana i vjerujem da će biti održana. Poštujem stav Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini Grada oko održavanja sjednice, ali smatram da Skupština treba da bude održana. Procedure oko pojedinih isplata su u toku i to mi je drago", kazao je Ilić.

Dodaje kako je želja svih da se nakon osme sjednice sastanu i razgovaraju o Prijedlogu budžeta za narednu godinu.

"Želimo da završimo ovu turbulentnu godinu u Banjoj Luci i vjerujem da će to biti urađeno. Ide kraj godine i ima mnogo posla, te nipošto ne treba da ugrozimo rad Gradske uprave i Skupštine Grada", zaključio je predsjednik Ilić.