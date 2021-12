Rebalans budžeta Grada: Stanivuković likuje, SNSD šuti

Nakon usvajanja rebalansa budžeta grada Banjaluka uz pomoć stranaka koje su činile odborničku većinu okupljenu oko SNSD, iz Kluba odbornika ove stranke još uvijek nema reakcija.

Izvor: Grad Banjaluka

Rebalans budžeta je usvojen, nakon što su odbornici SNSD-a napustili skupštinsko zasjedanje, nezadovoljno načinom i dinamikom isplate novčanih naknada porodiljama u Banjaluci.

Šef kluba odbornika SNSD Dragoslav Topić je juče u toku sjednice zatražio od gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića izvještaj o stanju sa zahtjevima o isplati jednokratne pomoći za porodilje u iznosu od 500 maraka. Nakon što je dobio informacije, Topić je saopštio ostalim odbornicima da skupštnska većina nije zadovoljna te da iz tog razloga neće učestvovati u daljem nastavku Skupštine grada, poslije čega je napravljena pauza. Nakon pauze, odbornici Ujedinjene Srpske (US), koja je dio koalice SNSD-a, su se vratili na zasjedanje, a nakon njih i dva odbornika iz Socijalisttiče partije (SP). Time je obezbjeđen potreban kvorum, pa je uz podrušku ostalih odbornika, ali i US-a i SP-a, izglasan rebalans budžeta.

U javnosti je ovo odjeknulo kao znak ''napuknuća'' u političkim odnosima i odborničkoj većini predvođenoj SNSD-om.

Šef Kluba odbornika ove stranke Dragoslav Topić i odbornik Srđan Amidžić nam nisu odgovorili na pozive i poruke da prokomentarišu glasanje.

Dragoslav Topić se ni juče, ali ni danas nije oglašavao po tom pitanju, niti neko od odbornika SNSD iz Skupštine Grada.

Predsjednik banjalučkog Gradskog odbora SNSD Vlado Đajić izjavio je danas da razlog zašto je SNSD napustio sjednicu jeste isplaćivanje 202 zahtjeva za jednokratnu pomoć porodiljama od 1.760 podnesenih zahtjeva.

“SNSD je principijelna partija, radimo ozbiljno i odgovorno i da zbog toga smo juče napustili sjednicu Skupštine grada Banjaluka. Katastrofalno je ono što je bilo vidljivo na samoj skupštini da je Stanivuković opet slagao i nas i porodilje i djecu. Najžalosnije i najstrašnije je što je od 1.760 porodilja isplatio samo 202, što je bio razlog zbog kojeg su odbornici SNSD izašli sa sjednice”, rekao je Đajić danas na pres konferenciji u Prijedoru.

Dodaje da trenutna gradska administracija na čelu sa Stanivukovićem “ne zna da radi”.

"On (Stanivuković) je dobio rebalans i očekujemo sada da od Banjaluke napravi Kaliforniju, kako stalno govori, ali narod će opet vidjeti da on ne zna da radi, da je njegov tim katastrofalan i da će Banjaluka opet biti zaustavljena u svom razvoju. Dok mi to ne uzmemo u svoje ruke, nema tu dobre budućnosti za Banjaluku", poručio je Đajić.