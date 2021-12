Ivanić: Odluke NSRS nisu protivustavne, a sankcije protiv Dodika bi bile katastrofalna greška

Bivši član Predsjedništva BiH rekao je da posljednje odluke Narodne skupštine Republike Srpske nisu protivustavne kako se to u Sarajevu predstavlja, a ocijenio je da su potezi Milorada Dodika avanturistički, ali da bi uvođenje sankcija njemu bilo katastrofalno.

Ivanić takođe smatra da je uzrok krize u BiH nametanje Inckovog zakona.

Komentarišuću za Novu.RS zaključke koje usvojila NSRS i da je to "kršenje ustava i Dejtonskog sporazuma", Ivanić kaže da je to ''pojednostavljen pristup".

"To je dominantno došlo kao teza iz Sarajeva. Argumentacija da je to protivpravno djelovanje ne stoji. Ja iskreno mislim da je to bio pogrešan potez – avanturistički i nepripremljen, ali ne stoje ni ti argumenti koji su iskazani. Republika Srpska jednim dijelom nema ni koristi od vraćanja nadležnosti. Cijeli koncept Dodikove igre je komplikovan, preambiciozan i avanturistički, neće dovesti ni do čega, a vjerovatno je to i bio njegov cilj", kaže, između ostalog, Ivanić.

Počasni predsjednik PDP kaže da je najava o vraćanju nadležnosti bez analize šta je krajnji cilj, i jasnog plana kako to ostvariti i podržati, jako pogrešna i ne može imati dobar rezultat po narod RS, već uvodi u još veću neizvjesnost.

"Kada samo pogledam seriju tekstova u zadnjih 10 dana u ključnim svjetskim medijima, ponovo smo u nekom negativnom kontekstu koji je štetan za RS. Ko će u ovakvim uslovima da investira, kako ćemo da zaposlimo ljude? Pravi se jedan vrlo negativan ambijent koji može dovesti do ekonomskog kolapsa. Ja i dalje mislim da je RS snažna, i mi nju volimo, bez nje srpski narod nema perspektivu, ali ovim potezima se iritira dobar dio međunarodne zajednice, da bude protiv RS, što nama apsolutno ne treba".

Odgovarajući na pitanja o uvođenju sankcija Srpskoj, Ivanić je rekao da bi to bila katastrofalna greška.

"Kažnjavati cijeli narod zbog ovoga po meni može dovesti samo do objedinjavanja stanovništva oko Dodika, nikako do promjene. Ne vjerujem da će to uraditi, valjda toliko elementarnog političkog znanja imaju".

Bivši član Predsjedništva BiH objasnio je da je ključni okidač za nastanak krize bilo nametanje Inckovog zakona i da je tu preduslov za smirivanje kize jer je zakon neprihvatljiv zbog načina na koji je donesen.

"Ne može to da se desi odlukom visokog predstavnika, pravno je nemoguće da se to radi, a politički je potcjenjivanje suvereniteta zemlje. Sadržajno zakon nije dobro definisan jer se ograničio na Srebrenicu, a nije spriječio da se negiraju zločini drugh generala. Odatle mora da krene i rješenje, što se neće desiti sve dok Parlament BiH ne donese zakon koji mora biti uravnoteženiji , koji ne izdavaja samo jedan događaj, već u isti koš stavlja sve ratne zločine sa ovih prosora".