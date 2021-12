Ivanić: Skidam kapu Dodiku ako uvede sankcije Njemačkoj

Bivši član Predsjedništva BiH i počasni predsjednik PDP-a za "Dnevni Avaz"

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

"Ne znam koje Dodik može imati kontramjere protiv Njemačke. Ako on može nešto protiv Njemačke uraditi, onda mu skidam kapu. Ja mislim da ne može i da je to predstava za javnost. Ne bih isključio ni drugo, da ga je međunarodni faktor pustio da govori šta hoće, uz njegovu garanciju da ništa od toga neće sprovesti".

Rekao je ovo za "Dnevni Avaz" bivši član Predsjedništva BiH i počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić, komentarišući tvrdnje člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da ima kontramjere ukoliko mu uvedu sankcije.

Komentarišući posljednje poteze lidera SNSD-a, Ivanić kaže da Dodik ispred sebe ima dvije opcije:

"Jedna je potpuna radikalizacija i rekli bismo, na osnovu onoga što govori, da on ide u tom pravcu. Drugo je ovo zatezanje, držanje priče otvorenom i čekanje idućih izbora, bez bilo kakve implementacije ove priče. Sad, u kom će on pravcu ići, vjerovatno, zavisi od njegove procjene. Trenutno, kakvo je stanje, stiče se utisak da on ima ocjenu da može ići do kraja i da u tom pravcu ide. Meni je to teško predvidjetii nikome nije jasno kuda Dodik ide."

Počasni predsjednik PDP-a smatra i da niko od učesnika ovoga što se događa u BiH nema jasnu strategiju - niti Miroslav Dodik, niti SNSD, niti političke partije u sarajevu, a dobrim dijelom, ni međunarodna zajednica.

(Avaz, Mondo)