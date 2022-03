Šarović odgovorio Dodiku: On sam priziva sankcije svojim ponašanjem

Predsjednik SDS-a Mirko Šarović rekao je danas da je Milorad Dodik, uz pomoć stranaca, slomio partiju Srpske demokratske stranke i tako došao na vlast.

Šarović kaže da je Dodik sinonim za prizivanje sankcija drugima.

"On sad pokušava da opere svoju prošlost u sankcionisanju i rušenju Srpske demokratske stranke prije dvadeset godina. Dosad je jedino Milorad Dodik od stranaca tražio sankcije za Nikolu Poplašena i za Mirka Šarovića. Pogledajte njegove izjave zadnjih dana. Čovjek je patologija, to nije zdrav razum! Imate stenograme sa sjednica prije dvadeset godina na kojima je od stranaca tražio da sankcionišu Srpsku demokratsku stranku. On je na krilima te prevare, uz pomoć stranaca slomio Srpsku demokratsku stranku i tako došao na vlast", rekao je Šarović.

On je poručio da opozicija ne priziva sankcije Miloradu Dodiku i da te sankcije on "priziva sam sebi svojim ponašanjem".

„Nađite gdje smo mi ikada tražili ili spominjali sankcije. Sankcije ne podržavamo zato što smo ih mi iskusili. Dodik lažima želi da nametne tezu da je SDS dobio 3,5 miliona KM 2018. godine. Ali ja mu kažem - ako ima neka saznanja podstičemo ga da to prijavi i dostavi Tužilaštvu neke dokaze", naglasio je Šarović.

Govoreći o izborima Šarović je poručio da nema više nikakvog prostora za dogovaranje oko Izbornog zakona.

"Čović će učiniti sve da izbora ne bude, Izetbegović ne želi da rizikuje i ustupcima prema HDZ-u ustukne pred svojim biračima pred izbore i time bude proglašen izdajnikom i gubitnikom na opštim izborima. SDS smatra da je postojeći izborni zakon loš, nekvalitetan, nedovršen i nereformski koji omogućava zloupotrebe izborne volje građana. Potrebno je da agoniju sa vlasti u BiH prekinemo i da prije svega mi, iz drugih partija koje su mimo aktuelne vlasti, građanima ponudimo alternativu", poručio je Šarović.

