Dodik nakon ispitivanja u Tužilaštvu BiH: Ovo je politički motivisan proces

Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a, nakon sat i po ispitivanja u Tužilaštvu BiH, rekao je novinarima da se ova priča uvijek nekako pokrene nekoliko mjeseci pred izbore.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

"Neka podignu optužnicu, pa da idemo na sud. Ovo je politički motivisan proces", rekao je Dodik, prenose mediji.

Kaže da su predočili dokaze vezane za navodnu inkriminaciju, koju su u Tužilaštvu našli.

"Oni tvrde da nema ugovora iz 2007. godine, pošto je banka dužna da čuva dokumentaciju pet godina nakon otplate kredita, a taj kredit je otplaćen novim kreditom iz 2008. godine. Tako da je prošla obaveza da banka čuva dokumente i arhiv", rekao je Dodik.

Ističe da on u svojoj dokumentaciji ima originalni ugovor koji je u uvjerenoj kopiji, kako to zakon nalaže, priložio, predočio i dao i zato misli da je otklonjena ta vrsta inkriminacije, koja od početka traje i neko je dokazuje.

"Naravno, zbog istrage vam neću to sada pokazati, ali kada bude to vrijeme da se može to da pokaže veoma sam zainteresovan da to pokažem. Druga priča je navodno pečat. Ja sam u to vrijeme bio uposlenik Vlade RS i oni su samo ovjeravali dokumente o tome da sam ja uposlenik i o tome kolika mi je plata, jer je to traženo za sam kredit i ništa više. Vlada niti je bila garant, niti je bila žirant, niti otplaćuje kredit, niti bilo kakvu obavezu nema", rekao je Dodik.