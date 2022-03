Dodik razočaran istragom o ubistvu Bašića: Okrivio dva tužilaštva da se solidarišu za zločincima!

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da je razočaran informacijama o istrazi ubistva Radenka Bašića, te najavio da će tražiti da se jasno utvrdi odgovornost tužilaštva u Prijedoru i specijalnog tužilaštva u vezi sa ovim slučajem.

Dodik tvrdi da je policija učinila napore da privede osumnjičene za koje su prezentovani dokazi tužilaštvu u Prijedoru, a koje je osumnjičena lica pustilo na slobodu.

"Policija, koja je potpuno uvjerena da je na pravom tragu, ta lica odmah je uhapsila i tražila od specijalnog tužilaštva Republike Srpske da sprovede dodatnu istragu i odredi pritvor", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Prema Dodikovim riječima, specijalno tužilaštvo nije reagovalo, a onda se zatražila intervencija Tužilaštva BiH i postupajući tužilac je odredio pritvor za lica jer je smatrao da su dovoljni dokazi.

"Za mene je poražavajuće da tužilac u Prijedoru nije našao u argumentima, koje su predočili policija i specijalno tužilaštvo, dovoljno razloga za učešće u borbi protiv takvih opasnih tipova koji u ovom slučaju ubijaju policajce. Time su se solidarisali sa zločincima i onima koji imaju namjeru da tako nešto urade. Rekli su im da imaju njihovu podršku i to je za mene poražavajuće", rekao je Dodik.

On ističe da je neprihvatljivo da u toku istog dana tužilac u Prijedoru to odbije, Specijalno tužilaštvo odbije da po tome postupa i da tužilac iz Tužilaštva BiH prihvati argumentaciju i tim licima odredi pritvor i otvori istragu protiv njih.

"Cijelo pravosuđe je krahiralo na tom postupanju tužioca u Prijedoru za kojeg postoje različite informacije u Prijedoru o bliskosti sa različitim ljudima iz tog grada. Kao čovjek i predsjednik sam potpuno razočaran činjenicom da postoje takvi tužioci koji čak i u trenutku kada organizovani kriminal odnosno ljudi iz te sive zone ubijaju policijskog službenika, nisu spremni da dijele napore da se dođe do krivice", rekao je Dodik.

On ističe da će biti zanimljivo ukoliko se dokaže, a Dodik je naglasio da on "ima uvjeravanja policajaca da će to i dokazati", da su upravo ta lica umiješana u naručivanje i izvršenje ubistva policijskog službenika u Prijedoru.

"Zlokobni, otuđeni centri moći u pravosuđu"

Dodik je naveo da su zlokobni otuđeni centri moći u okviru pravosuđa.

"To je jedna hobotnica koja funkcioniše između tih otuđenih koji nikome nizašta ne odgovaraju. Onog trenutka kada se imenuju oni su nedostupni za bilo koju javnu odgovornost u tom pogledu. Ovo društvo će morati da se brani od takvih, a mi ćemo naredne sedmice analizirati i preduzeti određene mjere iz naše nadležnosti. Ovaj narod nema namjeru da plaća takva tužilaštva i sudove", naveo je Dodik.

On je rekao da traži da se zaštite javni moral, javne slobode, policijski službenici, a to može samo brzim i efikasnom radom i energičnim sankcijama koje treba da se izreknu.

"Ovo što je uradio tužilac u Prijedoru, pa čak da se pokaže da pomenuta lica i nisu odgovorna za ovo djelo, morao je da sarađuje sa policijom i da nije samo njegovo uvjerenje da nešto treba ili ne treba da učini", rekao je Dodik.

Dodik je dodao da je Srpska spremna da se upusti u borbu protiv takvih pogotovo u javnim institucijama kakve su tužilaštva i policija.

Na šta Dodik misli?

Podsjećamo, Sud BiH je danas ranije odredio jednomjesečni pritvor Daliboru Railiću.

Railić je pod istragom kao mogući učesnik u ubistvu načelnika Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Prijedor Radenka Bašića.

Nakon hapšenja u ovoj istrazi, Okružno tužilaštvo u Prijedoru Railića je pustilo na slobodu, nakon čega je ponovo uhapšen i onda mu je pritvor određen u Sudu BiH zbog drugog slučaja.

Iz Suda BiH saopšteno je da se Railić sumnjiči da je počinio krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima neovlašteni promet opojnim drogama, neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom, te proizvodima dvojne upotrebe, krijumčarenje ljudi i krivičnim djelom teška krađa.

Pritvor Railiću određen je zbog "opasnosti od bjekstva, bojazni da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze i tragove važne za krivični postupak, uticati na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, te zbog bojazni da će ponoviti krivično djelo ili dovršiti pokušano".