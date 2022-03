Ponovo izmjene Krivičnog zakona: Veće kazne za napade na policiju, ali i za nečasne policajce

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač najavili su nove izmjene Krivičnog zakona RS.

Izvor: Vedran Ševčuk/Mondo.ba

Najave dolaze nakon posljednih dešavanja koja su potresla Srpsku, kada je ubijen načelnik Sektora kirminalističke policije PU Prijedor Radenko Bašić i uporedo se pojavile sumnje u moguću saradnju policajaca sa kriminalcima.

Dok Dodik najavljuje pooštravanje kazni za počinioce krivičnih djela na štetu ovlaštenih službenih lica, Lukač je spreman da podrži novo zakonsko rješenje da se oštrije sankcioniše svaki policajac za kojeg se dokaže da je bio umiješan u kriminal ili odavao informacije osobama osumnjičenim za krivična djela.

"Spreman sam da podržim svako zakonsko rješenje da sve i jedan policajac, ako se dokaže da radi takve stvari, bude i duplo sankcionisan u skladu sa nekim novim zakonskim rješenjima, nego što je to kriminalac koji je odlučio da to bude i odabrao svoj put. Policajac je odlučio da se bavi provođenjem zakona, da nosi značku i uniformu i onda se okrenuo kriminalu. To mora da bude maksimalno sankcionisano u skladu sa zakonskim rješenjima za koja se nadam da ćemo imati u nekom narednom period", rekao je juče Lukač.

On je ocijenio da nijedna policija u svijetu nije imuna na to da u svojim redovima ima ljude koji sarađuju sa kriminalcima, u smislu da im odaju informacije ili da su čak uključeni u izvršenje krivičnih djela.

“Nisam naivan da smatram da u policiji RS nema takvih pojedinaca, a u ranijim periodima smo to i dokazivali, procesuirali i izbacili ih iz svojih redova”, rekao je Lukač, najavljujući opsežnu istragu unutar MUP-a, a nakon ubistva Bašića i sumnji koje su se pojavile u nezakonite radnje policajaca u PU Prijedor.

Dodik je najavio da će SNSD u procedure uputiti izmjene Krivičnog zakona koje se odnose na kaznenu politiku za najteža krivična djela, a posebno za ona usmjerena prema ovlaštenim službenim licima.

Međutim, Dodik nije precizirao na koji način je planirano pooštravanje kazni za najteža krivična djela, posebno ako se uzme u obzir da je u februaru prošle godineNarodna skuština RS već usvojila izmjene i dopune Кrivičnog zakonika RS kojima je upravo to i urađeno.

Tada je uvedena nova kazna – kazna doživotnog zatvora za najteža krivična djela, a koja bi mogla da bude zaprijećena i osumnjičenima za ubistvo Bašića.

Кazna doživotnog zatvora propisuje se za teško ubistvo, obljubu sa djetetom mlađim od petnaest godina ako je usljed djela nastupila smrt djeteta, ubistvo predstavnika najviših organa RS, najteži oblici krivičnih djela protiv ustavnog uređenja RS, terorizam ako su djela imala za posljedicu velika razaranja ili smrt jedne ili više osoba...

Ovo nisu jedine izmjene Krivičnog zakona RS koje su usvojili poslanici Republike Srpske, nakon što je 2017. godine donesen novi zakon upravo zbog čestih izmjena i dopuna onog prethodnog iz 2003. godine, koji je mijenjan šest puta.

U julu 2021. godine usvojene su dopune Krivičnog zakona RS, a kada je uvedeno novo krivično djelo - "Povreda ugleda Republike Srpske i njenih naroda", a kojom je propisana kazna do 15 godina zatvora za nazivanje RS i srpskog naroda "genocidnim i agresorskim".