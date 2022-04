Dodik: Stav BiH u UN-u neprihvatljiv, neću dati saglasnost za novo produženje misije Eufora

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik kazao je danas da je neprihvatljivo da bez stava Predsjedništva BiH bilo ko glasa u Generalnoj skupštini UN, čime se, ocijenio je Dodik, degradira pozicija BiH i Predsjedništva, koje je jedino nadležno za spoljnu politiku.

“Predsjedništvo BiH nije zauzelo stav u vezi sa današnjom tačkom dnevnog reda gdje se traži, na prijedlog Amerike, da se Rusija izbaci iz Komiteta za ljudska prava UN-a. BiH se nije izjasnila. Ambasador Sven Alkalaj je ličnim potezima saopštio stav BiH i tako stavio na poziciju da BiH to podržava. To je privatna odluka muslimanskog Sarajeva, Bakira Izetbegovića, Džaferovića i Turković. To je kršenje Ustava, procedura ali i rušenje BiH”, ocijenio je Dodik.