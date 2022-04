Dodik prisustvuje narodnom skupu: Zakon o državnoj imovini na nivou BiH bila bi smrtna kazna za Srpsku

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik kaže da će prisustvovati današnjem skupu "Sloboda" u Banjaluci, koji organizuje Boračka organizacija RS s ciljem obrane Srpske i upozorio da bi donošenje zakona o državnoj imovini na nivou BiH bila smrtna kazna za Srpsku.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Dodik je rekao da će razgovarati sa predstavnicima boračkih kategorija i da vjeruje da će to biti miran, dostojanstven skup sa kojeg će biti poslate poruke.

"Oni vjeruju da će biti masovan i da u tom pogledu pozivaju i lidere da dođu tu. Ja ću biti tamo. Tu će biti oni koji su svojim angažmanom u Vojsci Republike Srpske dali pečat i odbranili Srpsku i oni koji se osjećaju ugroženim da gube imovinu, jer oni izvlače iz toga da gube Srpsku", rekao je Dodik

Ako izgubite imovinu kaže Dodik, u čemu je smisao Republike Srpske.

Dodik je upozorio da bi zakona o državoj imovini bila smrtna kazna za Republiku Srpsku, jer bi regulisanje tog pitanja na nivou BiH značilo otimanje imovine Srpskoj, čime bi ona izgubila značajan dio svog subjetiviteta.

"Otimanje imovine znači prenos da se to reguliše zakonom BiH. To bi značilo da se BiH smatra nadležnom ili jeste nadležna za imovinu. Time bi Srpska izgubila značajan dio svog subjektiviteta. Imovina nije imovina BiH, nego je imovina entiteta", rekao je Dodik za Federalnu televiziju.

Navodeći da je predlagao da se napravi sporazum dva entiteta i da se reguliše pitanje imovine, Dodik je rekao da je u ovom trenutku samo sporna imovina u Repubici Srpskoj, dok u Federaciji BiH federalna vlast suvereno upravlja imovinom.

Dodik ističe da nije tačna tvrdnja Ustavnog suda BiH da pitanje imovine treba da bude riješeno na nivou BiH, dodajući da taj sud nije nadležan da govori o nadležnostima, već samo da kaže da li je neki akt u saglasnosti sa Ustavom BiH.

On je naveo da je Ustavni sud BiH iskoristio ustavnu klauzulu koja kaže da BiH nastavlja svoj međunarodnopravni kontinuitet sa "unutrašnjim uređenjem predviđenim Ustavom", što, kako kaže, ne postoji u tumačenju, niti se uzima kao osnova za bilo kakvo odlučivanje.

"Ustavni sud je spekulativan, inkvizicijski sud. Apsolutno je jasno da je Republika Srpska izgubila više od 80 nadležnosti, nešto nametanjem takozvanog visokog predstavnika, a sada je tu ulogu preuzeo Ustavni sud", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedniptva BiH je istakao da je pitanje imovine riješeno Ustavom.

"Imovina je Republike Srpske i ostaće naša. Mi ćemo našu imovinu uknjižiti i postupati tako. Organi su krenuli da rade svoj posao i oni će to uraditi. Prije odluke Ustavnog suda ta imovina je uknjižena, ona ne može da bude izgubljena. Ta imovina ne može da pripada BiH, jer tako nije predviđeno Ustavom", ukazao je Dodik.

On je rekao da i neki predstavnici međunarodne zajednice u BiH traže od njega da sprovodi politiku, a ne Ustav.

"Kažem - ne, ja ću sprovoditi Ustav. Čovjek iz OHR-a kaže - ako se pozivate na Ustav onda imamo problem. Njega Ustav ne zanima, ali mi od toga nećemo odustati", naveo je Dodik.

On je naglasio da je svoj život i sudbinu podredio interesima Republike Srpske i njenog položaja u BiH.

"Svaki izlazak iz tog položaja, za mene je ta BiH neprihvatljiva. Ne želim da živim u zemlji u kojoj se ne poštuje Ustav, u kojoj se jedna linija samo poštuje, a druga se ignoriše. To je završeno Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH. Imovina pripada Republici Srpskoj. Neće se ništa drugo desiti", rekao je Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a.

Dodik je poručio da BiH nije sporna ako je ustavna i da je njegova pozicija Ustav.

"Ako mislite da je Ustav secesija onda se slažem u terminu. Sve vrijeme pričam da je moja pozicija Ustav. Kad promijenimo Ustav na ovakav ili onakav način onda ću i to poštovati. Ako hoćete nama da nametnete vanustavnu BiH, ja sam protiv te BiH i to ne krijem. A to što javnost kaže da je to secesija, to je vaša stvar", rekao je Dodik.

On kaže da ga unutrašnja i centralizovana BiH ne zanima, već da ga zanima samo Republika Srpska.

Dodik je ponovio da niko neće više nijednu nadležnost Republike Srpske prenijeti na nivo BiH, a ono što je preneseno u neregularnim uslovima u formalnim okolnostima biće osporeno odlukama Narodne skupštine Srpske.

"Vjerujem da ćemo zakone o odbrani, VSTS-u i UIO-u još prolongirati, ali od toga ne odustajemo. Mi kad smo krenuli u to nije bilo ovog sukoba u Ukrajini", rekao je Dodik.

On je istakao da opoziciju smatra izdajnicima zato što urade sve što od njih traže Britanci. "Zato što su servilni muslimanima u Sarajevu, zato izdaju Republiku Srpsku", dodao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH je ponovio da u ukrajinskom sukobu BiH treba da bude neutralna i da je to najbolja pozicija.

"Prvo, Rusija je garant Dejtonskog sporazuma. Kakav je to svijet u kojem mi možemo uvoditi sankcije Rusiji? To da ja sad trčim za nekim politikama, a da rušim svoje principe. Mi nećemo dati saglasnost da se Rusiji uvedu sankcije na nivou BiH. Mogu se praviti te karikature ala Bisera Turković, Komšić i ostali, to možete. Ali formalno, to se neće desiti", rekao je Dodik.

On je istakao da njegova pozicija prema tome nije ruska, već je to pozicija neutralnosti.

Izvor: Srna/Zoran Rašević

Dodik smatra da bi treći entitet u BiH trebao da bude realan i da jedan narod u političkom smislu ima svoj entitet, autonomiju, pojavljuje se organizovanim faktorom i dogovara se sa drugim narodom.

"To je suština u BiH. Mislim da konstitutivni narodi, a Hrvati to jesu, treba da upražnjavaju prava konstitutivnih naroda i da je nepristojna manipulacije tipa da im muslimani izaberu člana Predsjedništva. Mislim da bi i muslimanima bilo bolje da imaju svoju teritorijalnu politički kompaktnu jedinicu. Hajde da napravimo dogovor da nema otcjepljenja", rekao je Dodik.

On smatra da bi domaći ljudi, rasterećeni raznih pritisaka, trebali da sjednu i dogovore se šta je ta BiH koja bi u ovom trenutku zadovoljavala i Hrvate i Srbe i Bošnjake.

"Da joj damo život neki narednih 20-30 godina, da se promijeni struktura pa da se vidi da li neka mlada generacija možda misli nešto drugačije. Ovo guranje, nametanje, to će samo dovesti do njene disolucije", rekao je Dodik.

On ističe da je u funkciji odbrane Dejtonskog sporazuma kako piše, a ne duha Dejtona, kao i onoga što piše u Ustavu.

"Ne mislim da mijenjam osnove politike i sve dok budem podržan od ovog naroda ja ću biti u politici. Čovjek sam koji nikoga ne mrzim, ako nisam pomogao nisam odmogao. Nema Bosne bez zadovoljstva svih, a u ovom trenutku su svi nezadovoljni", zaključio je Dodik.

(SRNA)