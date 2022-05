Banjaluka: Sjednica otkazana, neki odbornici nisu došli "zbog slavlja", drugi zbog obaveza

Danas je otkazan nastavak sjednice Skupštine grada Banjaluka jer odbornici stranaka koje čine većinu nisu došli u skupštinsku salu pa nije bilo kvoruma za održavanje sjednice.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Obraćajući se jutros medijima gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da većina odbornika nije došla "zbog slavlja" , ali nije objasnio o čemu se tačno radi. Takođe, rekao je da su odbornici SNSD juče imali sastanak na kojem su odlučili da neće doći na današnju sjednicu.

"Scenario se ponavlja, sjednice Skupštine Grada se prekidaju ili se ne nastavljaju i to je praksa koja se nastavlja od prošle godine. Ovo je hronično iscrpljivanje grada jer svaka sjednica traje pet deset ili 15 dana. Ostalo je oko 20 regulacionih planova koji moraju da čekaju još 20 do 30 dana. Sa mnogim drugim tačkama takođe kasnimo. Svaku sjednicu odgugovlače, a to umara naš grad. Oni primaju odborničke naknade za posao koji ne rade", rekao je Stanivuković.

Optužio je svoje političke protivnike iz skupštinskih klupa da ga "patološki mrze i da žele da ga politički istrijebe", ali da tako ne nanose štetu njemu već gradu. Opisao ih je kao ''političke (korisne) idiote".

"Zašto predsjednik i potpredsjednik gradske skupštine nisu došli da utvrde da nema kvoruma? To nije profesionalno", dodao je Stanivuković.

Stanić: Gradonačelnik se ponaša kao ''srednjoškolac i dijete''

Neven Stanić iz Kluba odbornika Ujedinjenje Srpske za Mondo je rekao da on nije bio ni na kakvom "slavlju", a da se u skupštinskoj sali jutros nije pojavio zbog neodložnih obaveza.

Kaže da Stanivukovićevo nazivanje odbornika većine ''političkim idiotima'' znači da se gradonačelnik ponaša kao "srednjoškolac i dijete" i pokazuje svoje pravo lice.

Predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić (SNSD) bio je nedostupan za komentar.

(Mondo)