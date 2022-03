Stanivuković o povlačenju imenovanja članova UO: Kako veterinar može da bude u upravnom odboru Doma zdravlja?

Gradonačelnik Draško Stanivuković pojasnio je zašto je povukao odluku o imenovanju članova upravnog odbora u nekoliko banjalučkih institucija, što je naišlo na oštre reakcije SNSD-a.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Stanivuković je sa dnevnog reda povukao tačke dnevnog reda, koje se odnose na imenovanje članova upravnih odbora više ustanova, između ostalih Banskog dvora, Centra za socijani rad, Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, CIDEA te Dom zdravlja Banjaluka.

To je izazvalo negodovanje predstavnika ovih ustanova, ali i odbornika SNSD.

"Imenovanja članova upravnih odbora za pet javnih ustanova sam povukao sa dnevnog reda, jer je jedina kvalifikacija predloženih kandidata to što su članovi političkih partija", rekao je on.

On je pitao da li su direktori ovhi ustanova vidjeli ko je predložen u njihove upravne odbore.

"Pojedine direktore javnih ustanova treba da bude sram. U Domu zdravlja je veterinar u Upravnom odboru, da li je to normalno? To su politički postavljeni ljudi. Da li u CIDEA treba da bude profesor srpskog jezika i kakve to veze ima sa razvojem? U Centru za socijalni rad nema nijednog socijalnog radnika u UO. Ovim ljudima je stalo do naknada jer je to 300, 400 KM mjesečno. Ako hoće vanrednu sjednicu oko UO može, ali i ja dodajem investiciju u Ramićima i subvencije za privredu", objasnio je Stanivuković.

Dodao je da ispred imena svih kandidata stoje stranački prefiksi, te da se radi o ljudima sa stranačkim članskim karticama.

Kaže da ne stoje tvrdnje odbornika Topića da ovaj njegov potez predstavlja političku ucjenu.

"Ako neko ucjenjuje to su oni, ja samo vodim računa o interesu tih ustanova. Želim da dio tih upravnih odbora budu najbolji kadrovi", rekao je Stanivuković.

(MONDO)